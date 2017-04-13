Milletin kararı milletin ekranı 24 TV'de
Güçlü Türkiye için karar günü. Millet, tercihini yapacak, son sözü söyleyecek. Tarihi referandumda en sıcak gelişmeler, en hızlı şekilde 24 TV'de olacak.
Anlaşılır grafikler, canlı bağlantılar, uzman yorumları tarihi referandum süresince sandıklar açılır açılmaz seçim yasakları kalkmasıyla birlikte ekranlarda yerini alacak.
Yurdun dört bir yanından yapılacak canlı bağlantılarla sandık sayımları ve yaşanan gelişmeler anlatılacak, stüdyodan uzman konuklar, araştırmacı, yazar ve siyasetçilerle sonuçlar değerlendirecek.
MİLLETİN KARARI MİLLETİN EKRANINDA
24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek yönetiminde, Beyza Hakan, Seda Selek, Ersoy Dede, Kaan Yakuphan, Ardan Zentürk, Selim Atalay, Helin Aslan, Melik Yiğitel, Zehra Küçük moderatörlüğünde ‘Referandum Özel’ yayını 16 Nisan Pazar saat 15’00’den itibaren gün boyu 24 TV'de.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.