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Murat Boz'dan çok sert açıklama

Murat Boz resmi Twitter hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

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Ünlü şarkıcı Murat Boz, bir Twitter kullanıcısının kendisiyle ilgili ortaya attığı iddialara sert bir dille cevap verdi. Asılsız olayla ilgili çıkan haberleri de eleştirdi.

Resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir duyuru yapan Murat Boz, DM'den(direkt mesaj) tartışma yaşandığına ilişkin haberlere isyan etti. 

“Sosyal medyada serbestçe atıp tutan bir sosyopatın uydurduğu ve yalan olduğu apaçık belli olan bir mesajı gerçek sanıp hakkımda uydurma haberler yayanlara yazıklar olsun! Yalan haber üreten ve yayan hasta kişiliklerden uzak durun lütfen.”

Kaynak:milliyet

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