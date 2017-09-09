Onur Akay'ın Güner Ümit paylaşımı olay oldu!

Onur Akay'ın Twitter hesabı üzerinden bir döneme damgasını vuran sunucu Güner Ümit'in vefat ettiği duyuruldu. ‘Sanat dünyasının felaket tellalı’ lakaplı ses sanatçısının paylaşımından kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı.

Akay, Güner Ümit'in vefat ettiği haberinin doğru olmadığını açıkladı. Instagram paylaşımı ile bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradığını belirten Akay, "İki gün önce çalınan twitter hesabımdan Güner Ümit'i öldürmüşler! Lütfen yazılanları dikkate almayın" ifadelerini kullandı.

'Turnike' adlı programı sunan Güner Ümit, canlı yayında tepki çeken sözlerinin ardından ekrana veda etmişti.

DAHA ÖNCE DE DEVRAN ÇAĞLAR’I ÖLDÜRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Onur Akay 80’li yıllarda fantezi türünde şarkıları ile popüler olan Devran Çağlar’ın, Almanya’da hayatını kaybettiği duyurmuştu. Ancak bir süre sonra haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Onur Akay, hesabının hacklendiğini söyledi. Devran Çağlar bu açıklamaya inanmadı ve Onur Akay’ı reklam yapmakla suçlayarak mahkemeye vereceğini söylemişti.