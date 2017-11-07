Oyuncu Selin Şekerci, Emine Erdoğan'dan özür diledi
Oyuncu Selin Şekerci, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hakkında söylediklerinden ötürü özür mesajı yayımladı.
Dizi oyuncusu Selin Şekerci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan özür diledi.
Şekerci, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Emine Erdoğan'dan özür dileyen paylaşımlarda bulundu.
'ÖZRÜMÜ KABUL ETTİĞİ İÇİN...'
Şekerci, paylaşımında "Birkaç yıl önce yaptığım bir sosyal mecra paylaşımı ile ilgili Sayın Emine Erdoğan Hanım'a kendimi ifade etme şansı buldum, kendisinden özür diledim. Özrümü kabul ettiği ve beni anlayışla karşıladığı için yine bu mecradan kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek isterim" ifadelerini kullandı.
Birkaç yıl önce yaptığım bir sosyal mecra paylaşımı ile ilgili Sayın Emine Erdoğan Hanım'a kendimi ifade etme şansı buldum, kendisinden özür— Selin Şekerci (@selinlikli) 6 Kasım 2017
diledim. Özrümü kabul ettiği ve beni anlayışla karşıladığı için yine bu mecradan kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek isterim.— Selin Şekerci (@selinlikli) 6 Kasım 2017
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