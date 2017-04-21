Penguen dergisi kapanıyor! İşte sebebi
Türkiye'nin en çok satan mizah dergilerinden birisi olan Penguen, 4 sayı sonra kapanacağını duyurdu. Kapanma gerekçesi ise maddi imkansızlık.
Haftalık Leman Dergisi'nden ayrılan Metin Üstündağ, Bahadır Baruter, Selçuk Erdem, Erdil Yaşaroğlu ve arkadaşlarınca Eylül 2002'de kurulan, ilk sayısı 25 Eylül 2002 günü yayınlanan Penguen dergisi kapanıyor.
Penguen'in twitter hesabından 4 sayı sonra kapanacağı duyuruldu. Kapanma nedeninin maddi sorunlar olduğu belirtiliyor.
Dergimiz Penguen son 4 sayısına girdi, önümüzdeki sayımızda uzun uzun anlatırız. Sevgiler...— Penguen (@penguendergi) 21 Nisan 2017
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