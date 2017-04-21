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Penguen dergisi kapanıyor! İşte sebebi

Türkiye'nin en çok satan mizah dergilerinden birisi olan Penguen, 4 sayı sonra kapanacağını duyurdu. Kapanma gerekçesi ise maddi imkansızlık.

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Haftalık Leman Dergisi'nden ayrılan Metin Üstündağ, Bahadır Baruter, Selçuk Erdem, Erdil Yaşaroğlu ve arkadaşlarınca Eylül 2002'de kurulan, ilk sayısı 25 Eylül 2002 günü yayınlanan Penguen dergisi kapanıyor. 

Penguen'in twitter hesabından 4 sayı sonra kapanacağı duyuruldu. Kapanma nedeninin maddi sorunlar olduğu belirtiliyor.

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