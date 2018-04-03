Serdar Gökalp Alem FM’de Dinleyicisini sınırsız güldüren, yaptığı telefon şakalarıyla fark yaratan, yoğun trafiğin sıkıcılığından, biten veya başlayan mesainin stresinden dinleyicisini kurtaran Serdar Gökalp tüm zamanların en iyi müzikleriyle müzikseverlerle buluşan Alem FM’de!