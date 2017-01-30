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Survivor'da Eser West teknede sinir krizi geçirdi

Survivor'da, gönüllüler takımının yarışmacısı Eser West'in teknede sinir krizi geçirdiği görüntüleri yayınlandı.

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Hindistan'ın Malda bölgesinde feci bir kaza meydana geldi.Geçtiğimiz haftanın erkekler arasındaki en başarılı istatistiğini yakalayan, aynı zamanda eleme için ismi çıkan yarışmacı teknede bir anda bağırmaya başladı. 

 

 

 

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