Survivor'da Eser West teknede sinir krizi geçirdi
Survivor'da, gönüllüler takımının yarışmacısı Eser West'in teknede sinir krizi geçirdiği görüntüleri yayınlandı.
Hindistan'ın Malda bölgesinde feci bir kaza meydana geldi.Geçtiğimiz haftanın erkekler arasındaki en başarılı istatistiğini yakalayan, aynı zamanda eleme için ismi çıkan yarışmacı teknede bir anda bağırmaya başladı.
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