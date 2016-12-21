Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in mutlu günü

İbrahim Tatlıses torunlarının sünnet düğününe katıldı. Kızının annesi Perihan Savaş ile birlikte kızı Melek Zübeyde Akkaş ve damadı Volkan Akkaş'ı yalnız bırakmayan Tatlıses, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. 6 yaşındaki Fahri Efe ve 2 yaşındaki Kemal Ali'nin sünnet düğünü İstanbul'da bir otelde çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşti.