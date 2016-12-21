Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in mutlu günü
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in torunları sünnet oldu. Kızının annesi Perihan Savaş ile kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı en mutlu gününde yalnız bırakmayan Tatlıses, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
- İHA
İbrahim Tatlıses torunlarının sünnet düğününe katıldı. Kızının annesi Perihan Savaş ile birlikte kızı Melek Zübeyde Akkaş ve damadı Volkan Akkaş'ı yalnız bırakmayan Tatlıses, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. 6 yaşındaki Fahri Efe ve 2 yaşındaki Kemal Ali'nin sünnet düğünü İstanbul'da bir otelde çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşti.
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