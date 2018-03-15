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TRT, Türkistan ve Kafkaslar'daki faaliyetlerini genişletecek

TRT Genel Müdürü Eren, 'TRT Avaz kanalımız Türkistan bölgesine hitap ediyor. 2018'de bu kanalımızda yeniliklere gideceğiz. TRT Avaz'da buradaki stüdyolardan yapacağımız yayınlarla bu bölgedeki kültürel birlikteliğimizi artırma arzusundayız.'dedi.

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TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkistan ve Kafkasya bölgesindeki faaliyetlerini genişleteceklerini söyleyerek, "TRT Avaz kanalımız Türkistan bölgesine hitap ediyor. 2018'de bu kanalımızda yeniliklere gideceğiz. TRT Avaz'da buradaki stüdyolardan yapacağımız yayınlarla bu bölgedeki kültürel birlikteliğimizi artırma arzusundayız." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'la Azerbaycan'a gelen TRT Genel Müdürü Eren, Anadolu Ajansı (AA) Bakü ofisini ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Eren, TRT olarak Türk dünyası, Türk-İslam coğrafyasıyla çok yakın ilişkiler kurmaya, o coğrafyayla olan bağları, kültürel birliktelikleri ortaya çıkartmaya ve kuvvetlendirmeye yarayacak çeşitli projeler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

"Bölgedeki kültürel birlikteliğimizi artırma arzusundayız"

İleriki dönemde de bu coğrafyadan Anadolu'ya gelmiş ilim ve irfan adamlarının belgesel ve sinema filmlerini yapma niyetlerinin olduğunu belirten Eren, "TRT Avaz kanalımız Türkistan bölgesine hitap ediyor. 2018'de bu kanalımızda yeniliklere gideceğiz. TRT Avaz'da buradaki stüdyolardan yapacağımız yayınlarla bu bölgedeki kültürel birlikteliğimizi artırma arzusundayız." diye konuştu.

Bu sene Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ve Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtaran Kafkas İslam Ordusu'nun kuruluşlarının 100. yılının kutlanacağını hatırlatan Eren, "Azerbaycan'ın milli şairi Ahmet Cevat'ın belgeselini yapacağız, onun şiirlerinden oluşan 12 parçalık bir senfonik konser düzenleyeceğiz. Ya Ankara'da ya Bakü'de ya da her iki şehirde devlet büyüklerimizin himaye ve katılımlarıyla bu etkinliği gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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