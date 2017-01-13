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Ünlü oyuncu Özge Borak: Üç gündür yoğun bakımda, dua edin

Ünlü oyuncu Özge Borak, hastanede yatan anneannesi için dua istedi.

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Oyuncu Özge Borak, son olarak "Güldür Güldür" kadrosundan ayrılmıştı. Borak, 3 gündür yoğun bakımda yatan anneannesi için sosyal medya hesabından dua istedi.

Oyuncu Özge Borak'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yazı şu şekilde:

 

🙏🏻❤ @diziciborak @slimslimm @sborak

Özge Borak (@borakozge) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

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