Ünlü oyuncu Özge Borak: Üç gündür yoğun bakımda, dua edin

Merkez'in kararı etkisini gösterdi

Merkez Bankası'nın, dövizdeki tırmanışa karşı bir önlem olarak, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini Pazartesi'den itibaren toplam 11 milyar liraya düşürmesinin ardından dolar ve euro 3'er kuruş düştü.