İbrahim Tatlıses isyan etti!
İbrahim Tatlıses, Suriye'de yaralanan çocukların fotoğrafını paylaşarak 'Allah onları helak etsin' dedi.
Suriye'de rejim karşıtı gösterilerin ardından yapılan tahliyeler sırasında düzenlenen saldırıda 126 kişi hayatını kaybetti. Düzenlenen saldırıda 68 çocuk hayatını kaybetti.
Saldırıda yaralanan bir çocuğun gülümseyerek poz vermesi usta sanatçı İbrahim Tatlıses'i derinden etkiledi. Tatlıses, küçük kızın resmini paylaşarak, "Bu mübarek günde içimizi sızlatan bu görüntüye kim sebep olmuşsa, Allah'ım onları helak etsin" dedi.
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