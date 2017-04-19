Petek Dinçöz hastanelik oldu
Şarkıcı ve oyuncu Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından hastane odasında yatarken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.
Petek Dinçöz, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerini korkuttu. Hastanede yattığı görülen kare paylaşım rekoru kırdı.
Dinçöz, paylaşımının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu sadece grip olduğunu duyurdu.
<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2017/04/19/190420172129513639151_3.jpg align=right>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.