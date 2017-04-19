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Petek Dinçöz hastanelik oldu

Şarkıcı ve oyuncu Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından hastane odasında yatarken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

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Petek Dinçöz, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerini korkuttu. Hastanede yattığı görülen kare paylaşım rekoru kırdı.

Dinçöz, paylaşımının ardından sağlık durumunun iyi olduğunu sadece grip olduğunu duyurdu.

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