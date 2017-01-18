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İngiliz devine 800 milyon dolar rüşvet cezası

İngiliz otomobil üreticisi Rolls Royce'un yabancı hükümet yetkililerine rüşvet verdiği gerekçesiyle üç ülkeye 800 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

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ABD Adalet Bakanlığı, İngiliz otomobil üreticisi Rolls Royce'un yabancı hükümet yetkililerine rüşvet verdiği gerekçesiyle üç ülkeye 800 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Rolls Royce; ABD, İngiltere ve Brezilya hükümetlerine toplamda 800 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Söz konusu rakamın yaklaşık 605 milyon dolarının İngiltere'ye, 170 milyon dolarının ABD'ye ve 25 milyon dolarının Brezilya'ya ödeneceği bildirildi. Adı geçen üç ülkedeki yolsuzlukla mücadele güçlerinin işbirliğinde yürütülen soruşturmaları kapsamında, şirketin 2000-2013 döneminde yabancı hükümet yetkililerine kamu ihaleleri karşılığında 35 milyon dolar rüşvet verdiği ortaya çıkarıldı.

Rolls Royce'un suçlamaları kabul ettiği ifade edilen açıklamada, Çin, Tayland, Brezilya, Hindistan, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Angola, Malezya, Nijerya ve Iraklı hükümet yetkililerinin şirketten rüşvet aldığı kaydedildi.

Şirketin Londra borsasında işlem gören hisseleri, rüşvet soruşturmasının sonuçlanmasının ardından yüzde 6 değer kazandı.

 

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