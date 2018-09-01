Audi’ye 3 ülkeden 8 ödül

Kompakt SUV kategorisinde en güvenilir model Audi Q5

Almanya’da bulunan uluslararası pazar araştırmaları enstitüsün J.D. Power tarafından 2002 yılından bu yana yapılan otomotiv sektörü araştırmasında, 66 otomobil modeli değerlendirildi. Bu otomobilleri 2 yıl ve üzeri süre boyunca kullanan 15 bin araç sahipleri ile görüşüldü. Araç sahiplerinden otomobilleri ile ilgili bu zamana kadar karşılaştıkları sorunları belirtmeleri istendi. Almanya’da otomotiv sektöründe yapılan en kapsamlı araştırmalardan biri olan araştırma sonucunda, kompakt SUV kategorisinde, Audi Q5 en güvenilir model olarak belirlendi.

Çin’de satış ve satış sonrası hizmetlerde en iyi otomobil markası

Aynı araştırmanın Çin’de gerçekleştirilen ayağında ise, Mayıs 2017-Mart 2018 döneminde, 71 kentte yeni araç sahibi olan 24 bin 600 tüketici ile görüşüldü. Audi, Satış Hizmetleri Memnuniyet Endeksi’nde 1000 puan üzerinden 703 puan alarak, en yüksek puana sahip olan otomobil markası seçildi. Marka, ayrıca Satış Sonrası Hizmetler Memnuniyet Endeksi’nde de 774 puan ile ilk sırada yer aldı.

Fransa’da da 5 model segmentlerinin en iyi modelleri seçildi

Audi’ye bir ödül de Fransa’dan geldi. Fransız otomobil dergisi Auto Plus’un 163 model ile gerçekleştirdiği araştırmada, A3, A4, Q2, Q3 ve Q5 segmentlerinin en iyi otomobilleri seçildi.