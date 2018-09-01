Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Audi’ye 3 ülkeden 8 ödül

Audi modelleri, Temmuz-Ağustos ayında dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen araştırmalarda ve değerlendirmelerde, 8 ödüle layık görüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kompakt SUV kategorisinde en güvenilir model Audi Q5
 
Almanya’da bulunan uluslararası pazar araştırmaları enstitüsün J.D. Power tarafından 2002 yılından bu yana yapılan otomotiv sektörü araştırmasında, 66 otomobil modeli değerlendirildi. Bu otomobilleri 2 yıl ve üzeri süre boyunca kullanan 15 bin araç sahipleri ile görüşüldü. Araç sahiplerinden otomobilleri ile ilgili bu zamana kadar karşılaştıkları sorunları belirtmeleri istendi. Almanya’da otomotiv sektöründe yapılan en kapsamlı araştırmalardan biri olan araştırma sonucunda, kompakt SUV kategorisinde, Audi Q5 en güvenilir model olarak belirlendi.
 
Çin’de satış ve satış sonrası hizmetlerde en iyi otomobil markası
 
Aynı araştırmanın Çin’de gerçekleştirilen ayağında ise, Mayıs 2017-Mart 2018 döneminde, 71 kentte yeni araç sahibi olan 24 bin 600 tüketici ile görüşüldü. Audi, Satış Hizmetleri Memnuniyet Endeksi’nde 1000 puan üzerinden 703 puan alarak, en yüksek puana sahip olan otomobil markası seçildi. Marka, ayrıca Satış Sonrası Hizmetler Memnuniyet Endeksi’nde de 774 puan ile ilk sırada yer aldı.
 
Fransa’da da 5 model segmentlerinin en iyi modelleri seçildi
 
Audi’ye bir ödül de Fransa’dan geldi. Fransız otomobil dergisi Auto Plus’un 163 model ile gerçekleştirdiği araştırmada, A3, A4, Q2, Q3 ve Q5 segmentlerinin en iyi otomobilleri seçildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA