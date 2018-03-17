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Borusan Otomotiv Grubu İcra Kurulunda görev dağılımı 1 Nisan 2018 itibariyle değişiyor.

Borusan Otomotiv görev değişiklikleri ile ilgili bu açıklamayı yaptı.

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1 Nisan 2018 itibariyle Borusan Oto’nun liderliğini Simay Alsan üstlenecektir. 1995 yılından beri perakende ve ithalatçı düzeyinde çeşitli fonksiyonlarda ve markalarda görev alan Alsan, 2015 yılından bu yana da Borusan Otomotiv Pazarlama Jaguar Land Rover Genel Müdürü & İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı.  
 
Simay Alsan’ın yeni görevini devralmasıyla, Borusan Otomotiv Pazarlama Jaguar Land Rover Genel Müdürü sorumluluğunu Cem Uluğtekin üstlenecektir. 2002 yılından itibaren Borusan Otomotiv Grubu’nda çeşitli görevler üstlenen Uluğtekin, en son görevinde Jaguar Land Rover Satış ve Satış Sonrası Direktörü olarak görev yapmaktaydı.
 
Hakan Tiftik başkanlığındaki Borusan Otomotiv İcra Kurulunda 1 Nisan itibariyle
 
Simay Alsan, Borusan Oto Genel Müdürü
 
Uğur Sakarya, BMW/MINI/BMW Motorrad Genel Müdürü
 
Cem Uluğtekin, Jaguar Land Rover Genel Müdürü
 
Kerim Kazgan, CFO
 
Kağan Dağtekin, Borusan Otomotiv Premium Kiralama Genel Müdürü
 
olarak İcra Kurulu üyeliklerini sürdürülecektir.
 
 
Saygılarımızla,
 

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