Ege'de zafer Avcı-Alkır ekibinin

13 Temmuz Cuma akşamı Çeşme’den başlayan organizasyon, 3 gün boyunca 110 kilometre uzunluğundaki 9 özel etaptan oluşan 457 kilometrelik parkurun geçilmesinin ardından 15 Temmuz Pazar akşamı İzmir Yeni Fuar alanındaki finiş podyumunda düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

63 ekibin katılımı ile gerçekleştirilen zorlu ralli, Ford Motorsport Turkey ekibinden Ford Fiesta R5 ile Yağız Avcı-Ersan Alkır ekibinin zaferiyle sona erdi. 8 yıl aradan sonra yeniden birlikte yarışan Avcı-Alkır ekibinin 6.7 saniye ardında yer alan BC Vision Motorsport ekibi Burak Çukurova-Vedat Bostancı‘nın Skoda Fabia R5 ile ikinciliği elde ettiği rallinin genel klasman üçüncülüğünü de yine Ford Motorsport Turkey ekibinden Ford Fiesta R5 ile Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu kazandı.

Sınıf 3’te Fiat Motorsporları adına Fiat Egea ile yarışan Yiğit Timur-Kaan Özşenler‘in birinciliğe uzandığı ralliinin Sınıf 4 birincisi Ford Motorsport Turkey ekibinden Ford Fiesta R2 ile Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı olurken, Sınıf N birinciliğini de GP Garage My Team adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan Mustafa Çakal-Mehmet Köleoğlu ekibi elde etti.

TOSFED Yıldızını Arıyor 2017’nin ikincisi olarak TOSFED desteğinde Fiat Egea ile yarışma hakkı kazananan Emre Şentürk, kariyerinin ilk ralli deneyimi olan Ege’de Mesut Şafak Doğan ile genç pilotlar birinciliğini kazanırken aynı zamanda da Egea Gençler Kupası‘nın birinciliğini kazandı. Genç co-pilotlar birincisi Egea Gençler Kupası’nda Onat Telkenar ile yarışan Efe Eryalaz olurken, kadın co-pilotlar birinciliğini de Ford Motorsport Turkey ekibinden Kağan Karamaoğlu ile yarışan Nehir Yılmaz elde etti.

Aynı zamanda Fiesta Rally Cup‘ın da ikinci yarışı olan 28.Ege Rallisi’nde R2T klasmanında Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı, R2 klasmanında Bulgar Georgi Geradzhiev-Georgi Gadzhev ve ST klasmanında da Semih Erkal-Yasin Tomurcukbirinciliklere ulaşan ekipler oldular.

35 yaş üzeri ralli otomobillerine açık historic ralli klasmanında Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Özden Yılmaz 1976 model Ford Escort MKII ile zafere ulaşırken, ikinciliği ve Kategori 1 birinciliğini 1979 model Murat 131 ile Levent Gür-Oytun Albayrak ve üçüncülüğü de 1981 model VW Golf MK1 ile Nuvit Karakaşlı-Tuğkan Erden elde ettiler. 8 ekibin farklı marka ve model otmobiller ile mücadele ettiği bu klasmanda, şampiyona lideri olarak İzmir’de start alan Gerçek Sunman-Bahar Sunman ekibi finişe ulaşamadı.

Ali Sipahi Kupası’nda da Citroen C2 ile Kenan Kar-Soner Tamer genel klasman ve Kategori 2 birinciliğini, Emrah Ali Başo-Gürkal Menderes genel klasman ikinciliği ve Kategori 4 birinciliğini kazanırken, İlhan Mutluay-Cumhur Önder ekibi de genel klasman üçüncülüğünü kazandı. Yavuzhan Cabbaroğlu-Enez Al Kategori 3 birincisi olurken, Ramazan Ekiz-Batuhan Doğan Kategori 1 birincisi olarak finişe ulaştı.

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası’na 04-05 Ağustos tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan Atış Yapı 43.Yeşil Bursa Rallisi ile devam edecek.