Ford Otosan, Avrupa’nın en çok tercih edilen ticari araçlarıyla Cenevre Fuarı’nda

Ford’un dünyadaki ticari araç üssü olan ve markanın “en çok tercih edilen ticari araçlarını” üreten Ford Otosan, Ford Tourneo Courier ile Tourneo Custom’ın yenilenen modellerini Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda Avrupalı müşterilerinin beğenisine sundu. Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında üretilen Tourneo Courier ile Gölcük fabrikasında üretilen Tourneo Custom, fuarda dikkatleri üzerine çekerek Türk mühendisliği ve üretim başarısını gururla temsil etti.

Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’na katılan Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk: “Müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılayan ürünlerimiz ile Türkiye pazarında ticari araç liderliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen yıl da hafif ve orta ticari araç pazarında satışlarımızı 71.214 adede ve pazar payımızı yüzde 30,5’e yükselterek, Türkiye ticari araç pazarındaki liderliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Bu başarıda son iki yıldır Türkiye’nin en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli olan Courier’in yeri büyük. Avrupa pazarında ise Ford, son 25 yılın en iyi Ocak ayı satış başarısını yakalayarak Avrupa’nın en çok tercih edilen ticari araç markası oldu: Ford, Avrupa’da bu yılın ocak ayında satışlarını yüzde 4.4 artırarak 26.700 adet ticari araç sattı.

Ticari ürün segmentimizi müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda yeniliyoruz. Ocak ayı içerisinde Ford Transit, akabinde Ford’un yenilenen ticari modelleri Transit Custom ve Tourneo Custom, Ar-Ge çalışmalarında Türk mühendislerinin de yer aldığı EcoBlue motor ile pazara sunuldu. Mayıs ayında satışa sunulacak yenilenen Courier ve yılın ikinci yarısında sunacağımız yeni Connect modellerimiz ile 2018 yılında tüm ticari ürün ailesini yenilemiş olacağız. Ford Otosan olarak, Türkiye’de ürettiğimiz araçlarımızla markamızın Türkiye ve Avrupa’da ‘en çok tercih edilen ticari araç markası’ olmasından gurur duyuyoruz. Ticari araçlarda yenilenen ürün portföyümüz ile yıllardır süren liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.”