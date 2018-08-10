Honda’nın merakla beklenen modeli Forza 250 Türkiye’de Yarın Satışa Çıkıyor

Maksi scooter segmentindeki rekabeti kızıştıracak en iddialı modellerden biri olan Forza 250, Türkiye’deki motosiklet severlerle buluşuyor. Türkiye’ye özel olarak geliştirilen yeni 250 cc’lik motoru ile 11 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Türkiye’de yollara çıkmaya hazırlanan Forza 250 segmentinin en iddialı modellerinden biri olacak. Metalik mavi, metalik gri ve mat inci beyazı olmak üzere üç farklı gövde rengiyle satışa sunulacak olan Honda Forza 250’nin satış fiyatı ise 28 bin 700 TL olacak.

Hafiflik, kompakt tasarım ve sportif form gibi ilkelerinin yanı sıra, ayarlanabilir elektrikli ön cam, tamamen LED ışıklandırma, opsiyonel 45 litre kapasiteli Akıllı Anahtar bağlantılı arka çanta gibi geliştirilmiş özellikleri ile dikkat çekiyor.

Yeni Forza, bir önceki modelin tasarımından daha sportif yeni görünüşü ile daha sıkı, keskin hatlar ve güçlü bir yapı ortaya koyuyor. Dingil mesafesi ve uzunluğu düşürülen model, aynı zamanda daha dar ancak görüş açısını genişletecek yükseltilmiş bir yapıya sahip. Yenilenen şasi tasarımı ve yapısıyla, daha kuvvetli bir hızlanma ve yakıt ekonomisi sunan Forza’da standart olarak sunulan iki kanal ABS özellikle panik fren ve ıslak zeminde sürüş güvenliğini destekliyor. Daha geniş bir çapa sahip arka tekerleğine rağmen selefinden çok daha hafif bir yapıya kavuşan Forza 250, son derece şık dökme alüminyum alaşım jantları ve artan tekerlek büyüklüğü ile de sürüş konforu arttırıyor.

Öte yandan bir scooterda ilk kez bulunan, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü'ne de sahip olan Forza, bu özellikleri ile rakiplerinden ayrışıyor. İlk defa bir Honda scooter modelinde yer verilen Honda Seçilebilir Tork Kontrolü Sistemi (HSTC) ön ve arka tekerlekler arasındaki en ufak bir hız farkını bile anında fark ederek, kayma oranını hesaplıyor ve motor gücünü ve torkunu yakıt enjeksiyonu ile ayarlayarak arka tekerlekteki tutunmayı yeniden sağlıyor.

Yeni Forza’nın ergonomik anlamda da iddialı bir model haline gelmesi için çalışan Honda mühendisleri, sele altındaki bölümü iki kapalı kask alabilecek şekilde tasarladı. Bunun yanı sıra saklama alanını bir kask ve/veya yağmurluk alacak şekilde A4 boyutlarında çantalarla bölmelere ayırmak mümkün. Karenajın ön bölümünde bulunan saklama gözü de artık kilitlenebiliyor. Bu sayede sürücü güvenle telefon veya matara gibi herhangi bir eşyasını o bölmede saklayabiliyor. Aynı zamanda bu bölmenin içerisinde 12V şarj soketi de yer alıyor.

Rahatça ayarlanabilen yeni elektrikli ön cam yüksek hızlarda maksimum rüzgâr korumasını ve şehir sürüşlerinde kusursuz özgürlük hissi veriyor. Forza’nın tasarım çizgileri önde yeni, gidonun sol tarafından kontrol edilebilen ve 140 mm'ye kadar ayarlanabilen elektrikli cam ile başlayarak arkaya doğru devam ediyor. Ayrıca yenilenen gösterge paneli analog kadrana ek olarak birçok ekstra bilgiyi de dijital ve LED olarak sunmaya başladı.

Analog hız ve devir göstergesinin ortasında 3 farklı mod arasında geçiş yapılabilen dijital bir yol bilgisayarı yer alıyor. Buradan, odometre, kalan yakıtla gidilebilecek mesafe ve anlık yakıt tüketimi - trip metre, ortalama yakıt tüketimi ve zamanlayıcı veya dış hava sıcaklığı ve batarya sensörü bilgilerine ulaşılabiliyor.