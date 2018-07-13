INFINITI, kurduğu araştırma laboratuvarlarıyla startup’lara destek oluyor

INFINITI CEO’su Roland Krueger startup’lara destek olmak amacıyla markanın hayata geçirdiği INFINITI LAB serisinin dördüncü laboratuvarını Hong Kong’da açılacağının müjdesini verdi. Krueger bu haberi ilk kez RISE Web Summit’te katılımcılara duyurdu.

INFINITI, bu yılın üçüncü çeyreğinde Hong Kong’ta açacağı INFINITI LAB 4.0’ın temasını “premium bağlantılı mobilite çözümleri” olarak seçti. INFINITI LAB 4.0 startup’ların (girişim şirketlerinin) dijital bir ekosistem yaratmalarını, bunu satış ve mobilite çözümlerine dönüştürmelerini sağlamayı amaçlıyor. INFINITI LAB 4.0 ile marka, startup’ları mentorlar, potansiyel müşteriler, iş ortağı ve yatırımcılarla bir araya getirmeyi de hedefliyor. INFINITI, dünya genelinde toplamda 6 laboratuvar kuracak.