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Karsan, ABD’li üretici Morgan Olson ile sözleşme imzaladı.

Yerli otomobilin üretiminde yer alacak Karsan, ABD’de üretim yapmak için anlaşma imzaladı.

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Bursa’da yer alan  iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, geçtiğimiz yıl ABD pazarındaki hedefleri doğrultusunda ABD’li üretici Morgan Olson ile Türkiye’de bir araya gelmiş ve Karsan’ın Kuzey Amerika pazarına özel olarak tasarladığı araçlar için ortak bir iş modeli gerçekleştirmek üzere mutabakat metni imzalamıştı. Bu doğrultudaki stratejik adımlarına devam eden yerli üretici Karsan, ticari taşımacılık alanında ABD’nin sektör lideri olan Morgan Olson ile olan işbirliğini bir adım daha ileri taşıdı. Morgan Olson’un Tennessee’de bulunan tesislerinde bir araya gelen iki şirketin yöneticileri, ABD’de ortak üretim gerçekleştirmek üzere el sıkıştı. Buna göre Morgan Olson, Karsan’ın Kuzey Amerika pazarına özel olarak tasarladığı araçların montaj, üretim, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini ABD’deki tesislerinde gerçekleştirecek.
 
Karsan’ın, özellikle kentsel kesimlerdeki karmaşık taşımacılık konularını ele almada engin bir deneyime ve eşsiz becerilere sahip olduğunu belirten Karsan CEO'su Okan Baş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Morgan Olson ekibine yaptığımız bu ziyaretimizle, seçkin müşterilerin belirli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ortak yaklaşımımızın, sektörün en yenilikçi ve etkili ortaklıklardan birini meydana getireceğine dair inancımız pekişmiş oldu. Morgan Olson gibi saygın bir stratejik ortakla bir ekip olarak çalışacak olmamız, Kuzey Amerikalı bir ortak ile birlikte Karsan'ın, eşsiz tecrübesinden sonuna kadar yararlanabileceği önemli bir adımı ifade etmektedir” ifadelerini kullandı.
 
“Sektörde benzeri olmayan bir ortaklık”
 
Morgan Olson şirketinin sahipleri J.B. Poindexter & Co. Yönetim Kurulu Başkanı John Poindexter ise, imzalanan ortak üretim anlaşması kapsamında, “Karsan'ın Türkiye'deki tesislerinden ve taşımacılık alanındaki becerilerinden gerçekten de etkilenmiştik. Ekibimiz, Karsan'ın yönetim ekibiyle görüşme fırsatına sahip oldu ve ilgili şirketimizin uzmanlığının bu işe katılmasıyla sektörümüzde benzeri olmayan bir ortaklığın meydana geleceği bizim için aşikâr oldu” açıklamalarında bulundu.
 

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