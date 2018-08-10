Kia Rio VE Kıa Stınger Amerika’nın kalite değerlendirme raporu J.D. Power’da segmentlerinin en iyileri seçildi

Amerika J.D. Power’da dört yıldır üst üste birinciliği göğüsleyen KIA, kalite alanında ödülleri toplamaya devam ediyor. İngiltere ve Almanya’daki J.D. Power’da da birincilikler elde eden KIA, B sınıfı temsilcisi Rio ve spor sedan modeli Stinger ile Amerika’da bir kez daha ödüle layık görüldü. Aldığı iki ödülle başarısını perçinleyen KIA; kalite ve güvenirlilik konusundaki iddiasını sürdürüyor.

Otomobil sahiplerinin satın alma sonrasındaki ilk 90 gündeki genel memnuniyetlerini ölçen J.D. Power APEAL çalışması; dış mekan, iç mekan, bagaj hacmi, ses sistemi, koltuklar, ısıtma ve havalandırma, sürüş dinamikleri, güç ve aktarma organları, görüş mesafesi ve yakıt ekonomisi olmak üzere 10 kategoriye ayrılıyor ve değerlendiriliyor. Rio ve Stinger ile Amerika’da çifte ödül kazanan KIA, geçen yıldan bu yana toplam puanını sekiz puan arttırarak kalite alanındaki yerini sağlamlaştırdı.

İster günlük kullanıma uygun pratik çözümler sunan bir model olsun, ister 365 HP gücüne sahip performanslı bir spor otomobil… Tüm modellerini kullanıcı odaklı bir yaklaşımla üretmeyi ve geliştirmeyi ilke edinen KIA, otomobil tüketicisinin beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya devam ediyor.