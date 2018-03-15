Mercedes 100 Milyon Euro'luk yatırım yapıyor

Mercedes-Benz gelecek yıllarda üreteceği elektrikli otomobiller için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bangkok ve Tayland’da hali hazırda kurulu olan pil fabrikasını modernize edecek olan Mercedes, 2 yılda 100 milyon Euro yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırımlar ile gelecekte artan talebe göre daha da genişleyebilecek olan tesis, daha modern ve hızlı bir yapıya sahip olacak. Mercedes’in elektrikli otomobil dünyasına geçişte Tesla gibi pil sıkıntısı yaşamaması için yapılan tesis, hibrit ve elektrikli otomobillerin pillerinin üretimi için en yüksek teknolojiye sahip olacak

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Üç kıtada altı fabrika

Mercedes’in Tayland ve Bangkok dışında Almanya, Amerika ve Çin’de de fabrikaları bulunuyor. Bu sayede her bölgedeki artan üretim hacmi ve isteklere anında cevap verebilecek olan firma, bu sistemler için bir milyar Euro’dan daha fazla yatırım yapmış oldu.

EQ Markası herşeyin başlangıcı olacak.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda da karşımıza çıkan ve geçtiğimiz yıl Frankfurt Fuarı’nda tanıtılan EQ markası, Daimler grubunun bu büyüme stratejisinin bir parçası. Mercedes, ürettiği tüm modellerin en az yarısının elektrikli ve hibrit seçeneğine kavuşacağını söylüyor. Bu süreç ise çok kısa bir sürede gerçekleşecek. 2022 yılına kadar tüm model gamında böyle bir değişiklik yapmayı planlayan Mercedes’in sıfır emisyon politikasını ise EQ markası idare edecek.