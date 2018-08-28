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Nissan’ın küçük Crossover’ı Juke radikal tasarımı ile 2019’da ortaya çıkacak

Nissan, popüler SUV modeli Juke’un ikinci neslini çok radikal bir değişiklik sunarak 2019’da yollarda olacak.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Nissan’ın Londra’da bulunan stüdyosunda tasarlanan otomobil, çok yakın tarihte gerçekleşecek olan bir fuarda tanıtılacak. Bu değişim ile birlikte Nissan’ın son zamanlarda ilk tamamen yenilediği otomobil olacak olan Juke, ilk neslinde olan farklılığı yeni neslinde de sunacak. İlk nesline çok fazla benzemeyecek olan otomobilin çok farklı bir tarza sahip olduğunu söyleyen Alfonso Albaisa, Juke’un ilk neslindeki başarıyı bu model ile ikiye katlamayı düşünüyoruz dedi. 
 
Yapılan tahminlere göre yeni Juke, Nissan Micra’nın da kullandığı, Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance’ın geliştirdiği yeni platformda şekillenecek. Bir çok otomobil otoritesi tarafından oldukça agresif olarak görülen bu platform, Juke’un boyutlarının da büyüyeceğini bizlere gösteriyor. Atmosferik motora sahip olması beklenmeyen modelin, Renault-Nissan geliştirmesi olan 0.9 litre ve 1.2 litre benzinli motor seçeneğine sahip olması bekleniyor. 1.5 dizel motor seçeneğinin de sunulacağı otomobilin 4 çeker versiyonunda 1.5 dizel motorun kullanılması da bekleniyor. 
 

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