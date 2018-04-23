Porsche resmi olarak Formula E’de

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) (Uluslararası Otomobil Federasyonu) Porsche’nin Formula E üreticisi olma başvurusunu kabul etti. Bu da, Weissach fabrika ekibinin 2019’da onaylanacak olan kendi elektrikli motor sistemini geliştirmeye devam edeceği anlamına geliyor. Temmuz 2017’nin sonunda duyurulduğu üzere Porsche, 2019’un sonunda gerçekleşecek küresel elektrikli otomobil yarışları serisinin altıncı sezonunda yarışacak takımlar arasında yer almayı planlıyor.

İlk elektrikli yarış otomobili 2019’da

Porsche’nin Formula E’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Fritz Enzinger, konuyla ilgili şunları söyledi: “Geçtiğimiz beş yıl boyunca FIA ve Alejandro Agag harika iş çıkardı. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinin çoğuna yarış pistinde meydan okuyabilecek olmamızı bu gelişmeye borçluyuz.”

Başarılı Le Mans Prototype 919 Hybrid projesinde olduğu gibi, Formula E programının teknik gelişimi ve icrasından yine Andreas Seidl sorumlu olacak. Elektrikli otomobillerin sunduğu potansiyel ve performansın uzun bir süredir Porsche’nin temel gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Seidl, “Mühendislerimiz konunun ne kadar derinine inerlerse, o kadar etkileyici çözümler geliştiriyorlar. İlk otomobilimizi 2019’un başında teslim almak ve kendi motor ve güç aktarım sistemlerimizi bu otomobilde test etmek için sabırsızlanıyoruz. Formula E tarafından Mart başında Cenevre’de tanıtılan Gen2, son derece başarılı bir yarış otomobili” şeklinde konuştu.

Trafiğe çıkacak elektrikli otomobiller için geliştiriliyor

Tasarımın şasi ve bataryası Formula E tarafından sağlanacak. Öte yandan, müsabakaya katılacak olan ekiplerin, motor ve güç aktarım mekanizmasının bütün bileşenlerini kendileri geliştirmesi gerekiyor. Bu da, Porsche’nin elektrikli motor, dönüştürücü, elektronik fren sistemi, şanzıman, diferansiyel, akslar, gövde ve arka aksa bağlı süspansiyon bileşenleri gibi anahtar teknolojilere ek olarak soğutma sistemleri ve ECU (Elektronik Kontrol Birimi) gibi teknolojiler için de özel çözümler üretmesine imkan sağlıyor. Motor ve güç aktarım mekanizmasının enerji verimliliği yalnızca dünyadaki en ünlü otomobil üreticilerinin çoğunu cezbeden yarışta belirleyici bir rol oynamakla kalmıyor, aynı zamanda trafiğe çıkabilecek elektrikli otomobillerin geliştirilmesi için de büyük önem teşkil ediyor.

2022’ye kadar 6 milyar Euro yatırım

Porsche’nin 2019’da Formula E’ye girişi, konsept çalışması Mission E’nin üretim versiyonunun piyasaya çıkışıyla aynı zamana denk gelecek. Tümüyle elektrikli ilk Porsche otomobil olan Mission E, sınıfının en sportif ve ileri teknoloji otomobili olacak. Porsche, 2022’nin sonuna kadar elektrikli mobiliteye 6 milyar Euro’dan fazla yatırım yapmayı planlıyor.