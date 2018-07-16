Renault rekor tazaledi

Renault Grubu’nun (LADA, Jinbei ve Huasong dahil) küresel satışları (binek + hafif ticari) yüzde 9,8 artış gösterdi. Grup’un pazar payı böylece yüzde 4,3’e yükseldi(2017 ‘ye göre +0,2 puan).

Renault ve Dacia markaları ilk yarıda satış rekoruna imza attı. Grup, 1 milyon 378 bin 583 adet Renault, 378 bin 095 adet Dacia olmak üzere 2 milyon 67 bin 695 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Renault Samsung Motors satışları yüzde 26,9 azalırken LADA satışları yüzde 24 artış gösterdi.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Renault Grubu aynı zamanda toplamda 85 bin satış rakamına ulaşan Jinbei ve Huasong markalarının satış rakamlarını da bünyesine dahil etti.

Renault Grubu İcra Kurulu üyesi ve Satış&Pazarlama Başkan Yardımcısı Thierry Koskas, “Yılın ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 2,1 milyon araç satışı ile, üst üste üçüncü yılda da yeni bir satış rekoruna imza attık. Grup bir yandan Avrupa’da pazar payını artırmaya devam ederken, diğer yandan da uluslararası alanda, özellikle Latin Amerika, Avrasya Bölgesi ve Afrika’da olağanüstü bir performans gösteriyor.” dedi.

Yüzde 2.8 büyüme gösteren Avrupa pazarında, yılın ilk yarısındaki 1 milyon 70 bin 718 adet araç satışı ile, Grup’un satışları yüzde 4,4 artış göstermiş oldu. Renault Grubu, Avrupa pazarındaki payını 0,2 puan artırarak yüzde 11 pazar payına ulaştı.

Renault markası tek başına satışlarını yüzde 1,1 artırarakyüzde 8,1 pazar payına ulaştı. Clio Avrupa’da en çok satan ikinci model olurken Captur kendi sınıfının lider crossover modeli ve Scenic kendi segmendinde en çok satan model olarak yer alıyor.

Renault yüzde 21,9’luk pazar payı ile elektrikli araçlar segmentinde liderliğini korurken satış adedini yüzde 11,6 artırdı. ZOE satışları yüzde 1,1 artarken, Kangoo Z.E. satışları yüzde 125 artış gösterdi. Kangoo Z.E. modeli lider olduğu elektrikli LCV pazarında yüzde 38,9 paya sahip.

Dacia markası Avrupa’da 281 bin 225 araç satışı ile (yüzde 14,6 artış) yarı yıl satış rekorunu kırdı ve yüzde 2,9 gibi rekor bir pazar payını (0,3 puan artış) ele geçirmiş oldu. Bu artış, temel olarak 2. nesil Sandero ve ilk altı ayda 63 bin 900 satış rakamına ulaşan Yeni Duster sayesinde gerçekleşti.

Alpine markası, 22 yıllık tarihindeki satış rekorunu gerçekleştirdi. Lansman tarihinden bu yana 4 bin 800’ün üzerinde araç satıldı.

Avrupa dışında, Grup satışları yüzde 16,4 artış gösterdi. Kuzey ve Güney Amerika’da (yüzde 8,1), Asya-Pasifik’te (yüzde 69,5) ve Avrasya’da (15,1) arttı. Afrika, Orta Doğu ve Hindistan’da ise satışlar düşüş gösterdi (yüzde 4,5).

Yüzde 6,3 genişleyen Kuzey ve Güney Amerika pazarında, satışlar yüzde 18,1 artış gösterdi.Grup, 2018 yılının ilk yarısında 0,7 puanlık artış ile yüzde 7,3 gibi rekor bir pazar payı elde etti. Bu performans özelikle eksiksiz SUV ürün gamı sayesinde gerçekleşti.

Renault Grubu, dinamik Arjantin pazarından faydalanmaya devam etti ve yüzde 11,2 pazar büyümesini ikiye katlayarak satışlarını yüzde 22,2 artırdı. Pazar payı 1,3 puan artış ile yüzde 14,6 oldu. Yılın ilk yarısında yüzde 13,7 büyüyen Brezilya pazarında Renault Grubu, satışlarını yüzde 27,8 artırdı ve yüzde 8,3 gibi rekor bir pazar payı (0,9 puan artış) elde etti. Lansmanı 2017’nin ikinci yarısında gerçekleştirilen Kwid her iki ülkede de segmentinde ikinci sıraya yerleşti.

Brilliance China Automotive Holdings Limited ile gerçekleştirilen ortaklık anlaşmasının ardından Renault Grubu, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Asya-Pasifik bölgesi Jinbei ve Huasong markalarının satış rakamlarını da bünyesine dahil etti. Satışlar bölgede yüzde 69,5 artış gösterdi. 2017 yılında, yüzde 4,3 büyüme gösteren pazarda grup satışları yüzde 14,8 azaldı.

Grup Çin’de, yaklaşık 33 bin’i Renault markası olmak üzere 117 bin 646 satış kaydetti.Son derece rekabetçi bir pazarda yeni model eksikliğinin dezavantajı ile Güney Kore’de Renault Samsung Motors satışları yüzde 26,9 düşüş gösterdi.

Avrasya’da, yüzde 9,4 büyüyen pazarda satışlar yüzde 15,1 arttı. Grup esas olarak Rusya’daki güçlü dinamizmi arkasına alarak, pazar payını 1,3 puan artırdı ve yüzde 25,8 pazar payına sahip oldu.

Türkiye’de, 2018 yılının ilk yarısında 11,9 daralan pazarda Renault, pazar payını 1 puan arttırarak pazar liderliğini sürdürüyor.Megane Sedan 18 bin 406 adet satış rakamı ile Türkiye’nin en çok satılan otomobili ikenClio HB, 2018 yılı ilk 6 ayında 14 bin 856 adet satış gerçekleştirerek ülkenin model sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Rusya pazarı yılın ilk yarısında yüzde 18,2 büyüdü. Rusya, Renault Grubu’nun iki numaralı pazarı olmaya devam ediyor. Renault Grubu satışlarını yüzde 19,7 artırarak, en çok satan 15 binek otomobil sıralamasına sekiz modeli ile girmeyi başardı. Rusya’da 2017’de satılan araçların dörtte birinden fazlası Renault veya LADA oldu.

LADA yeni LADA Vesta ve LADA XRAY modellerinin başarısı sayesinde yüzde 20 pazar payı ile (0,5 puan artış) satışlarını yüzde 21,1 artırdı.

Renault markasının satış rakamları yüzde 11,6 artış gösterdi. Bunda, 2019’da gerçekleşecek yeni bir C-segmenti crossover lansmanının öncesinde Duster ve Kaptur modellerin başarısı en önemli paya sahipti.

Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgesinde, pazar payı yüzde 10,1 artarken Grup satışları yüzde 4,5 azaldı.

Pazar payınınyüzde 8,1 olduğu (2,3 puan düşüş) İran’daki satışlar yüzde 10,3 düşüş gösterdi.

Son derece rekabetçi bir pazar olan Hindistan’da, Renault bir numaralı Avrupalı otomobil markası olmaya devam etse de, pazarda yüzde 25,4 gerileme gösterdi.

Kuzey Afrika’da, pazar payı yüzde 7,0 artarken, Grup satışları yüzde 12,4 yükseldi. Grup’un pazar payı 2,1 puan artarak yüzde 44,8 seviyesine ulaştı.

RENAULT GRUBU’NUN 2018 PAZAR ÖNGÖRÜSÜ

Renault Grubu 2018 yılı için öngörülerini revize etti.

Küresel pazarın 2017’ye kıyasla yüzde 3 (önceki rakam yüzde 2,5), Avrupa pazarının yüzde 1,5 (önceki rakam yüzde 1), Fransa’nın ise %2 (önceki rakam %1) büyümesi öngörülüyor.

Uluslararası pazarlarda, Brezilya pazarının yüzde 10 (önceki rakam yüzde 5), Rusya pazarının ise yüzde 10’dan fazla (önceki rakam yaklaşık yüzde 10) büyüyeceği tahmin ediliyor. Çin’in yüzde 5, Hindistan’ın ise yüzde 8 (önceki rakam yüzde 6) büyüyeceği bekleniyor.

Bu bağlamda Renault Grubu 2018’de tüm bölgelerde yenilenen ürün gamı sayesinde Drive the Future planıyla bağlantılı olarak uluslararası pazarlardaki büyümesine devam edecek.