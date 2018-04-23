Sürüş İzlenimi: Citroen C3 AirCross

Crossover dünyası giderek genişliyor. Kullanıcıların yerden yüksek otomobil isteklerini karşılamak için üretilen bu modeller, farklı tasarımlara ve farklı görüntülere sahip olabiliyorlar. Citroen ise belki de içlerindeki en farklı otomobili yapmayı başardı. Citroen’in standartın dışındaki tasarımları, her zaman ilgi çekmeyi başarmıştır. Ya seversin ya nefret edersin görüntüsüne sahip olan otomobilin görüntüsü bence oldukça çekici görünüyor. Üç parçalı far tasarımı, yuvarlak hatları aracın şirin görünmesini sağlamış.

Ön tampona entegre edilen plastik koruma ise aracın hafif arazi ile başa çıkabileceğini bizlere dışarıdan söylüyor. Yan tasarımda ise yükselen tavan ve arka camdaki sticker dikkat çekiyor. Aracın farklı görünmesini sağlayan bu tasarım değişikliği aracın bir SUV gibi görünmesini sağlıyor. İç içe geçmiş olan stop lambaları aracın tasarım konusunda çok çalışıldığını bizlere gösteriyor. Citroen C4 Cactus modelinde gördüğümüz tasarım detaylarına sahip olan otomobil, aslında C3 modelinin yerden yüksek ve biraz daha büyük hali. Aynı alt yapıya sahip olan otomobilin iç mekanında ise bariz bir büyüme söz konusu. İç tasarımda ise C3 modelinden çok farklı bir iç mekan bizleri karşılamıyor. Geneli sert plastikten oluşan kokpit tasarımına rağmen, parçaların dokusu oldukça kaliteli bir his vermeyi başarıyor. Konsolun ortasına konumlandırılan dokunmatik multimedya ekranı ise aracın tüm kontrollerini yapmanıza olanak sağlıyor.

Arka koltuklara geçtiğimizde ise sınıfının en iyi iç hacmi ile karşılaşıyoruz. Geniş diz mesafesine sahip olan otomobilin kaydırılabilir koltukları sayesinde 410 ile 520 litre arasında bagaj hacmine sahip olabiliyorsunuz. Segmentinde tek olan açılır cam tavanı ile iç mekanda fazlasıyla ferahlık oluşturan C3 AirCross’da kişiselleştirme seçenekleri de bulunuyor.

Benzinli motor herkese yeterli!

Citroen C3 AirCross almak isterseniz iki farklı motor seçeneği ile karşılaşıyorsunuz. 1.6 litrelik dizel motor 100 beygir güç üretiyor ve manuel şanzıman seçeneği ile sunuluyor. Test aracımızdaki 1.2 litre 3 silindirli PureTech benzinli motoru ise 6 ileri EAT6 otomatik şanzıman seçeneği ile alabiliyorsunuz. 110 beygir güç ve 205 Nm tork üreten bu motor, aracın 11.8 sn’de 100 km/s hıza ulaşmasını sağlıyor. Testimiz sonucunda 5.9 litrelik ortalama tüketime sahip olan bu motor, Peugeot 308 ile yapılan denemede tüketim rekoru kırmayı başarmıştı. Vites geçişleri konusunda artık Aisin’in 6 ileri tork konvertörlü şanzımanını kullanan PSA grubu, bu araçta da aynı şanzımana yer vermiş ve kusursuz vites geçişlerini bu otomobilde de sunmayı başarmış.

Yerden yüksek bir C3 sizi korkutabilir. Daha sert süspansiyon kullanılmıştır diyebilirsiniz. Bu aslında doğru bir tahmin olacaktır. C3 AirCross yüksek yapısı nedeniyle daha sert bir süspansiyona sahip. Fakat bu sertlik sizi rahatsız edecek kadar fazla da değil. Bu yükselme nedeniyle direksiyonda hissizlik yaşayan otomobilde tekerleklerde ne olup bittiğinden bir haber oluyorsunuz.

İzolasyon konusunda da çok iyi olmayan otomobilde rüzgar ve yol sesini duymak mümkün. Sınıfında daha sessiz otomobiller olması ise onun gibi yeni bir otomobil için biraz eksiklik. 114.700 TL olan fiyatı ise rakiplerine göre daha düşük tüketime sahip olan motoru ve kusursuz otomatik şanzımanına göre oldukça uygun.