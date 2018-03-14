Suzuki, Vitara ve Baleno modelleriyle Antalya Autoshow 2018’de

Otomobil ve deniz tutkunlarını bir araya getiren Antalya Autoshow ve Boat Antalya fuarları, 13 Mart Salı günü eş zamanlı olarak kapılarını ziyaretçilere açtı. Anfaş Expo Center’da düzenlenen bu kapsamlı fuarda, sınıfının en çok satan SUV modeli Vitara ve küçük sınıf arenasının en iddialı modelleri arasında yer alan Baleno, Suzuki’nin Antalya’daki yeni yetkili satıcısı Özkurlar Otomotiv tarafından sergilendi. Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, yeni bayileriyle Antalya’da çok güçlü ve etkili biçimde aksiyonlarına devam edecekleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Suzuki Vitara, 1.6 VVT ,1.4 Direct Injection Turbo Boosterjet benzinli ve 1.6 DDIS dizel motor seçenekleri, 6 ileri vitesli tam otomatik şanzıman, Allgrip dört tekerlekten çekiş kombinasyonlarıyla dikkat çekerken, Suzuki Baleno da geniş iç mekânı, 8 inçlik multimedya ekranı, 90 HP gücündeki 1,2 litrelik benzinli DualJet motoru ve otomatik şanzıman seçeneği ile otomobil tutkunlarının gözdesi oldu. Suzuki Vitara, 1,6 litrelik 120 HP gücündeki yeni nesil DDIS dizel motor, 6 ileri otomatik şanzıman ve Allgrip dört tekerlekten çekiş sistemi kombinasyonuyla dikkat çekerken, Suzuki Baleno da geniş iç mekânı, 8 inçlik multi medya ekranı, 90 HP gücündeki 1,2 litrelik benzinli DualJet motoru ve otomatik şanzıman seçeneği ile otomobil tutkunlarının gözdesi oldu. Suzuki Marin ise Antalya Fuarı kapsamında Suzuki’nin üstün teknolojiyle donatılmış güçlü ve ekonomik deniz motorlarını katılımcıların beğenisine sundu.