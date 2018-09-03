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Yeni Volkswagen Golf, çok teknolojik olacak

Volkswagen’in en çok satılan ve en sevilen otomobili Golf, sınıfında hiç kullanılmamış teknolojilere sahip olarak karşımıza çıkacak.

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Volkswagen’in 8. Nesili ile karşımıza çıkacak olan modeli Golf, sınıfına getirdiği standartlar ile bilinen bir otomobil. Bunu bilen Volkswagen mühendisleri ve yöneticileri, Golf’te daha önce sınıfında hiç görülmemiş teknolojileri sunmayı planlıyor. Tamamen yenilenecek olan otomobilin dış tasarımının Volkswagen’in küçüğü olan Polo’dan biraz daha keskin kenarlara sahip olması bekleniyor. Boyutlarında da büyüme beklenen otomobilin tasarımının şimdiki versiyonundan çok farklı olması beklenmiyor.
 
Volkswagen daha önec görülmemiş bir anlık performans için 48W’lık aktarma sistemini Golf’ün güçlü versiyonu olan R ve GTI modellerinde kullanacak. Ayrıca bu modelde CNG sistemi ile de çalışan bir motor seçeneği bekleniyor. Tamamen elektrikli bir Golf’ün ise beklenmediğini severlerine söyleyelim. Golf 8’in en büyük rakipleri ise Mercedes ve BMW müşterileri olacak. BMW ve Mercedes’in müşterilerini çalmak için elinden geleni yapacak olan Volkswagen, segmentinin en düşük yakıt tüketimini sunmayı da planlıyor. 
 

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