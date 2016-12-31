2016'da sanatın ışığı söndü

Pop müzik dünyasının en ünlü isimlerinden George Michael’ın 53 yaşında hayatını kaybetmesi, 2016’da aramızdan ayrılan diğer ünlü isimleri akıllara getirdi. İşte milyonların kalbinde taht kurmuş ve asla unutulmayacak o isimler.

- DAVID BOWIE: Efsanevi İngiliz müzisyen David Bowie, 10 Ocak ayında 69 yaşındayken yaşamını yitirdi. Bowie’ye, ölümünden 18 ay önce kanser teşhisi konmuştu. Gözlerinin farklı renklerde olmasıyla bilinen Bowie, yapımcı, ressam ve aktörlük alanlarında da boy gösteren bir isimdi.

-PRINCE: ABD’li pop şarkıcısı ve söz yazarı Prince Rogers Nelson, mayıs ayında 57 yaşındayken hayatını kaybetti. ‘Purple Rain’, ‘Little Red Corvette’, ‘Diamonds And Pearls’ ve ‘When Doves Cry’ gibi hit şarkılara imza atmıştı.

- MUHAMMED ALİ: Tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen Muhammed Ali3 Haziran’da hayatını kaybetti. Ali, 35 yıldır Parkinson hastalığıyla savaşıyordu. Efsanevi boksör, tam üç kez dünya şampiyonu olmuştu.

-LEONARD COHEN: Ünlü yazar, şair, söz yazarı ve şarkıcı Leonard Cohen 11 Kasım’da 82 yaşında hayatını kaybetti.

-ZSA ZSA GABOR: Hollywood’da bir döneme damgasını vuran, ilk evliğini bir Türk siyasetçi Burhan Belge ile yapan Macar asıllı kadın sinema oyuncusu Zsa Zsa Gabor, 18 Aralık’ta 99 yaşında Los Angeles’ta yaşamını yitirdi.

-GEORGE MICHAEL: İngiliz şarkıcı George Michael, 25 Aralık’ta 53 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere’deki evinde ölü bulunan George Michael 1980’lerde pop ikilisi Wham’de şöhret kazandı. Döneminin en başarılı ve en sevilen pop yıldızlarından biri oldu. Michael’ın albümleri 100 milyondan fazla sattı. Şarkıları İngiltere’de yedi kez liste başı olan Michael, üç kez Brit, iki kez de Grammy ödüllerinin sahibi oldu.

- CARRİE FİSHER: Star Wars serilerinde Prenses Leia karakterini canlandıran 60 yaşındaki ABD’li oyuncu Carrie Fisher, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fisher, seneye vizyona girecek Star Wars Bölüm 8’in çekimlerine devam ediyordu.

ALAN RICKMAN: Harry Potter serisinin ünlü oyuncusu Alan Rickman, 14 Ocak’ta 69 yaşında hayatını kaybetti. BAFTA, Altın Küre ve Emmy ödülü sahibi, İngiliz oyuncu ve tiyatro yönetmeni, 1991 tarihli ‘Robin Hood: Hırsızların Prensi’ filmindeki Nottingham Şerifi rolüyle öne çıktı. Özellikle ‘Harry Potter’ serilerinde canlandırdığı Severus Snape rolüyle genç kuşak tarafından tanınan oyuncu, kanserle mücadele ediyordu.

Yeşilçam ve müzik dünyası yasta

Tarık Akan’dan Oya Aydoğan’a, Naşide Göktürk’ten Attila Özdemiroğlu’na, Remzi Evren, Tanju Gürsu ve Mahmut Hekimoğlu’nun da aralarında bulunduğu ünlü isimler sonsuzluğa uğurlandı. İlk acı haber ocakta geldi. ‘Küçük Ağa’, ‘Karadayı’, ‘Behzat Ç.’, ‘Kurtlar Vadisi Pusu’, ‘Av Mevsimi’ gibi yapımlarla hafızalara kazınan Remzi Evren 7 Ocak’ta, ünlü yönetmen Ülkü Erakalın, 6 Nisan’da hayatını kaybetti. Aort damarı yırtılması ile başlayan yaşam mücadelesini 15 Mayıs’ta 59 yaşındayken kaybeden sinema ve dizi oyuncusu Oya Aydoğan’ın ölümü Türkiye’yi gözyaşına boğdu. Ardından bir başka Yeşilçam devi Tanju Gürsu yaşama veda etti. ‘Mahallenin Muhtarları’, ‘Yaprak Dökümü’, ‘Deliha’ isimli dizi ve filmlerdeki rolleriyle hatırlanan televizyon ve sinema oyuncusu Nezih Tuncay’dan 29 Haziran’da hayatını kaybederken, Türk sinemasının önde gelen aktörlerinden Tarık Akan, 16 Eylül’de akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam efsanesi Mahmut Hekimoğlu, 10 Eylül’de 61 yaşındayken ebediyete uğurlandı. Son olarak ekranların güldüren yüzünden ağlatan haber geldi. Sanatçı Erdal Tosun’u 30 Kasım’da Sarıyer’de geçirdiği trafik kazası sonucu 53 yaşında kaybettik.

Edebiyat dünyasında yaprak dökümü

- Yiğit Okur: Şair, yazar ve hukukçu olan Yiğit Okur, 1 Ocak’ta hayatını kaybetti.

- Tahsin Yücel: Öykü ve roman yazarı, denemeci, eleştirmen ve çevirmen Tahsin Yücel, ocak ayında hayatını kaybetti. Yücel, Fransız Hükümeti Palmes Academiques nişanı Commandeur derecesiyle ödüllendirilmişti.

- Harper Lee: Türkçeye ‘Bülbülü Öldürmek’ adıyla çevrilen ‘To Kill A Mockingbird’ romanıyla dünya çapında ün kazanan Pulitzer Ödüllü yazar Harper Lee 19 Şubat’ta 89 yaşında hayata veda etti.

- Pat Conroy: Beyazperdeye uyarlanan ‘Dalgaların Prensi’ isimli romanının yazarı Pat Conroy 70 yaşında öldü. Conroy, 20. yüzyıl edebiyatının önde gelen isimlerindendi.

- Jim Harrison: Çağdaş Amerikan edebiyatının efsanesi Jim Harrison, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Film yapımcısı, şair ve oyuncu da olan usta yazarın ‘Legends of the Fall/İhtiras Rüzgarları’ romanı filme uyarlanmıştı.

- Hakkı Devrim: Gazeteciliğe 1952’de Son Saat’te röportaj yazarı olarak başlayan ve Tercüman, Havadis, Yeni Sabah, Ege Ekspres, Tasvir, Posta ve Radikal gazetelerinde çalışan, ‘Türkiye 1923-1973 Ansiklopedisi’, ‘Başlangıcından Bugüne Dünya Tarihi’ ve ‘Meydan Larousse’ isimli eserlere imza atan Hakkı Devrim, 15 Haziran’da yaşamını yitirdi.

- Vedat Türkali: Senarist, şair ve roman yazarı Vedat Türkali, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 29 Ağustos’ta sevenlerine veda etti. Türkali, ‘Bir Gün Tek Başına’, ‘Eski Şiirler, Yeni Türküler’, ‘Üç Film Birden’, ‘Mavi Karanlık’, ‘Eski Filmler’, ‘Bu Gemi Nereye’, ‘Kayıp Romanlar’ adlı eserleri sanat dünyasına kazandırdı.

- Umberto Eco: İtalyan edebiyatçı, bilim adamı, göstergebilim uzmanı, eleştirmen ve düşünür Umberto Eco, 84 yaşında hayatını kaybetti. Yazarın ‘Gülün Adı’, ‘Foucault Sarkacı’, ‘Baudolino’, ‘Prag Mezarlığı’ ve ‘Sıfır Sayı’ kitapları farklı dillere çevrilmiş, milyonlarca adet basılmıştı.

- Beki İkala Erikli: ‘Melekler ile Yaşamak’ ve ‘Yeni Çağın Çocukları’ adlı kitapların yazarı Beki İkala Erikli, uğradığı silahlı saldırıda öldü.

Prof. Dr. Halil İnalcık

TARİHÇİLERİN KUTBUNA VEDA

Osmanlı-Türk tarihine ilişkin kitapları dünya üniversitelerinde başlıca ders kitabı olarak kullanılan tarihçi yazar Prof. Dr. Halil İnalcık, 25 Temmuz’da hayatını kaybetti.

‘Hocaların hocası’ unvanını alan, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın da bulunduğu birçok tarihçinin hocası olan Halil İnalcık, 100 yaşında vefat etti. 1973’teki Osmanlı İmparatorluğu - Klasik dönem (1300-1600) kitabından başlayarak uluslararası yayınevlerinde pek çok kitap yayımlandı. Sosyal bilimler alanında dünyanın saygın bilim insanları arasında gösterilen İnalcık, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü (2002) ile TÜRKSOY Onur Madalyası’na (2012) layık görülmüştü. Son röportajında hayatında belirlediği en önemli hedefi gerçekleştirdiğini aktaran İnalcık, “Hedefim, Türklerin tarihini bir yabancı değil, bir Türk gözüyle yazmak, ömrümü bu amaca hasrettim. Ana kaynağım arşiv belgeleri oldu. Bu sayede objektif bir tarih yazdığıma inanıyorum” demişti.

Müzik dünyasından göçenler

‘Sultan-ı Yegah’ ve ‘Elde Var Hüzün’ gibi unutulmaz eserleri ardında bırakan besteci Ergüder Yoldaş, 77 yaşında hayatını kaybetti. Müzisyen, Atilla Özdemiroğlu 20 Nisan’da, 73 yaşında sevenlerine veda etti. ‘Arkadaş’, ‘Delisin’, ‘Şalvar Davası’, ‘Fahriye Abla’, ‘Züğürt Ağa’,‘Ağır Roman’ filmlerinin müziklerine imza atan Özdemiroğlu, Altın Koza ile yedi kez Altın Portakal En İyi Müzik Ödülü’ne layık görülmüştü. Soprano, ressam, manken ve oyuncu, ‘Romalı Perihan’ olarak tanınan Perihan Benli, 5 Mayıs’ta yaşama veda etti. ‘Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş’, ‘Dargınım’, ‘Hasret Akşamları’ adlı eserleriyle tanınan Hüseyin Altın da 23 Temmuz’da vefat etti. ‘Yüreğim Rehin’, ‘Yüreğim Hala Rehin’, ‘Kan Kırmızı’, ‘Kimsem Yok’, ‘Unutmak İstiyorum’ albümleriyle büyük hayran kitlesine ulaşan şair, söz yazarı, besteci ve yorumcu Naşide Göktürk 30 Ağustos’ta 51 yaşında yaşama gözlerini yumdu.