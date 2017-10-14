35 soruda Nurullah Genç’in dünyası

1. Erzurum?

Toprağını tenimde, suyunu kanımda hissettiğim şehir.

2. Horasan?

Garsonluk, bulaşıkçılık, ayakkabı boyacılığı, fırıncılık yaptığım güzel ilçem.

3. Pinaduz Köyü?

Kalbimin hâlâ kendisinde attığını hissettiğim güzel köyüm.

4. Köy odaları?

İlk öğretmenim.

5. Seyfullah Genç?

Babam ve kahramanım.

6. Emine Genç?

Annem ve kalbimin otağı.

7. Erzurum İmam Hatip?

Ruhumun mimarı.

8. 10 koyun?

Babamın “Oğlum yeter ki okusun; ona feda olsun!” dediği sermayesi.

9. Ayakkabı boyacısı?

İlk mesleğim.

10. Ekmek fırını, pasta?

İkinci mesleğim. Yapmayı da yemeyi de severim.

11. Osman Hoca?

Eşimi bir kahvehanede herkesin huzurunda kendisinden istediğim güzel insan. Kayınpederim.

12. Elektrik kesintisi?

Fırında çalışmamın müsebbibi.

13. Nermin Hanım?

Tanıdığım en güzel insanlardan birisi, eşim.

14. Atatürk Üniversitesi?

Yıllarca milletime hizmet etmeye çalıştığım büyük üniversitem.

15. Aşıklar Kahvehanesi?

Sazın ve sözün kalbe dokunduğu yer.

16. Erzurum’da Tekyay Yayınevi?

Sevenlerimle buluştuğum yer.

17. Şiir?

İçime sığmayan ses.

18. Cahit Zarifoğlu ve Mavera?

Öteye adanmış bir sanatkâr ve bir dergi.

19. Yaşar Kaplan ve Aylık Dergi?

Okuma ihtiyacı duyduğum 50 kitabı bulup bana gönderen çok aziz ve değerli bir mümin ve yazar. Onun bizi de içine kattığı büyük ırmak.

20. Yağmur?

Efendimize, peygamberimize arzuhâlim.

21. Rüveyda?

Ufkumun güzelliği.

22. Alia?

Yüzyılın büyük yazarı, imrenilen Müslümanı ve büyük lideri.

23. Aytmatov?

Mankurtların izini süren büyük yazar.

24. TYB ve D. Mehmet Doğan?

Dirliğimizin birliği, söz ve medeniyet mimarimizin yaşayan en önemli ustalarından.

25. Şiir şölenleri ve I love you Raiza?

Kazakistan ve bir büyük Çuvaş şair.

26. Profesörlük?

Kariyer iksiri.

27. İstanbul?

Tarihi gül kendisi deniz kokan şehir; ufkumuzun yıldızı olan şehir.

28. Kudüs?

Yeniden fethine mecbur olduğumuzu hissettiğim, ufkumuzun dolunayı olan şehir.

29. Mekke - Medine?

Her daim gül kokan ve ufkumuzun güneşi olan şehirler.

30. Para?

Tedavül aracı iken, insanın amaca dönüştürdüğü ve kendisine hiçbir hayrı olmayan zavallı.

31. Merkez Bankası?

Ülkemizin en güzide kurumlarından. Hâlen çalışıyorum.

32. Fotoğraf/şiir ilişkisi?

Fotoğraf görünenin şiiri. Şiir görünmeyenin fotoğrafı.

33. Satranç?

Şah-mat.

34. Bilardo ve şiir?

Toplara dikkatli vurmalı ki ahenk bozulmasın.

35. Nurullah Genç?

Kendini arayan adam.