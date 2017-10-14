ABD tarihi ihanetlerle dolu

Son olarak vize restleşmesiyle zirve yapan Türkiye-ABD ilişkilerindeki kriz aslında ilk değil. Daha doğrusu ‘Dost ve müttefik’ bildiğimiz ABD bize ilk kez ihanet etmiyor. Osmanlı’nın son döneminde yaşanan ihanetleri saymasak dahi son 65 yılda defalarca ABD ihanetiyle karşılaştı Türkiye. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası Rusya ile yaşadığı ‘Soğuk Savaş’ döneminde Türkiye’yi yanına çekmek için her türlü yolu deneyen ABD, kimi zaman ‘yardım’ adı altında bu ülke ile diyalog kurdu, kimi zaman da tehdit, darbe, ambargo, kumpas gibi yaptırımlarla karşımıza çıktı.

ÖNCE EĞİTİMİ ALDILAR

ABD ile Cumhuriyet dönemi ilişkileri özellikle İsmet İnönü döneminde ivme kazanmıştı. Örneğin 27 Aralık 1947 tarihinde eğitim sistemini ABD güdümüne verdiğimiz ‘Fulbright’ Anlaşması.Anlaşmanın 5. maddesi, Birleşik Devletlere eğitimi havale ettiğimizi anlatıyordu: Kurulacak olan Eğitim Komisyonunun; dördü T.C. vatandaşı, dördü de ABD vatandaşı (ki ikisi mutlak C.I.A ajanı olmuştur) olmak üzere sekiz üyeden oluşacaktır. ABD’nin Türkiye’deki diplomatik misyon şefi (Büyükelçi, konsolos) komisyonun fahri başkanı olacak ve komisyonda oyların eşit olması halinde kararı komisyon başkanı verecektir.

MENDERES’E YAPTIKLARI

Türkiye yarı bağımsızlığına kavuşalı henüz 30 yıl olmamıştı. 14 Mayıs 1950’de ilk kez halk oyu ile başbakan seçilen Adnan Menderes, Türkiye’nin dışa açılması için, yeni alternatifler oluşturmanın yollarını arıyordu. Başbakan Menderes’in ilk ABD gezisi 30 Mayıs-4 Haziran 1954 tarihleri arasında gerçekleşti. New York’ta Menderes’in kaldığı otele gelen Başkan Eisenhower bir konuşma yapmış, Menderes onuruna bir öğle yemeği de vermişti. Amerikan basınında komünizme set çeken bir ülke olarak görülen Türkiye hakkında birçok olumlu haberler yer almıştı.

BAĞIMSIZLIK ADIMLARI ATILINCA...

Ancak bu hava fazla sürmeyecekti. Adnan Menderes de bugün Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi özellikle dış politikada “Kendi göbeğimizi kendimizin kesmemiz gerektiğini” söyleyenlerdendi. Türkiye’nin mutlaka bir Ortadoğu politikası olması gerektiğine inanıyordu. İlk hedef, Irak’la işbirliği olmuştu. 6 Ocak 1955’te Bağdat’a giden Menderes, bir fırsatını bulup Nuri Said Paşa’yla baş başa görüşmüş, 13 Ocak’ta Türkiye-Irak ortak bildirisi yayınlanmıştı. Uzun zamandır uyuşuk bir dış politika güden Türkiye’nin gösterdiği bu inanılmaz ataklık, İngiltere ve ABD’yi şaşırtmıştı. 23 Şubat’ta tekrar Bağdat’a giden Menderes Bağdat Paktı’na imza atmıştı.