Barınma evinden çıkan hayat dersi

Günde 3 öğün sıcak yemek verilen barınma evi, içinde birbirinden ilginç hayat hikayelerini de barındırıyor. Burada her yaştan, her meslekten kişiye rastlamak mümkün. Kimi ressamken sıkıntıya düşüp barınma evinin kapısını çalmış, kimi ise koca fabrikanın batmasıyla bir tas çorbaya muhtaç hale gelmiş.

DERECELİ RESSAMDI

Dört yıldır barınma evinde kalan ressam Halil Özüyanık, çeşitli yarışmalarda dereceler elde ettiğini söyleyerek, “Çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Ama elimden tutan olmadı. Ben alaylı ressamım. Bütün sanat dallarını biliyorum. Modern tarzda da resim yapıyorum. Ama bu işten para kazanamadım” dedi.

FABRİKATÖRDÜ EVSİZ OLDU

Barınma evinin 5 yıllık misafiri Halil İbrahim Demir bir zamanlar fabrikatördü. Demir, “2003 senesinde kimyasalla alakalı bir zehirlenme yaşadım. 2008 yılına kadar tedavi gördüm. Buraya getirildiğimde 40 kiloya düşmüştüm. 250 elemanımız vardı. Koca fabrika bir anda yok oldu” şeklinde konuştu. Hayat şartlarının insanı bazı istikametlere zorladığını dile getiren Demir, “İnsanın yarın ne olacağının garantisi yok. Burada 7 gün 24 saat sıcak su, 3 öğün yemek mevcut. Biz burada aile ortamında yaşıyoruz” dedi.