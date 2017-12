Beyne elektromanyetik kurşun

MİRZABEYOĞLU HALA İŞKENCEDEN KURTULAMADI

- Peki bu cihazın baz istasyonu gibi bir menzili yok mu?

Cihazın ne gibi marifetleri olduğunu, cihazın uygulandığı kişinin, yani Salih Mirzabeyoğlu’nun anlattıklarından biliyoruz. Bunun dışında cihazın nasıl çalıştığı ile alâkalı söylediklerimiz tahminlerden öteye gitmiyor. Sadece beynin ürettiği dalgaların frekanslarıyla aynı boyda olduğunu, her beynin ürettiği dalgaların frekansları farklı olduğundan, cihazdan çıkan dalgaların, o insanın beyin dalgalarına ayarlandığında, bir nevi telefon gibi, sadece o insana tesir ettiğini biliyoruz. Moskova’daki Popov Radyo Elektronik Enstitüsü’nden Prof. Dr. Ippolit M. Kogan, 1966-1967 yıllarında yapılan denemelerden çıkartılan sonuçlara göre, zirveleri arasında 25-1000 kilometre mesafe bulunan uzun elektromanyetik dalgaların, insan düşüncelerini çok uzaklara kadar ulaştırabileceğini söylemiştir. Kogan, Kaliforniya Üniversitesi’nin ‘Altıncı His’ raporunda, ‘elektromanyetik alan vasıtası ile telepatinin çok uzaklara kadar ulaştırılabileceği anlaşılmıştır’ der. Kogan’ın sonuçlarını Kaliforniya Üniversitesi Tıbbî Psikoloji Profesörü Dr. Thelma Moss da yakalamıştır. Kogan’a göre, insan vücudu, çok uzun mesafeler arasında telepati için gerekli olan elektriğin 4-5 mislini üretir. Bu bilgiden yola çıkacak olursak, telegram alıcısının hedef kişi peşinde dolaştırılmasına gerek olmadığını söyleyebiliriz. Eğer, telepati için gerekli olan elektriğin 4-5 mislini insan vücudu üretebiliyorsa, pekâlâ bir cihaz da insan vücudunun ürettiğinden binlerce kat elektrik tüketerek bu işi yapabilir.

- Telegram gibi bir cihaz var ve devlet yahut gizli servisler bunu kullanabiliyorsa neden hedef Salih Mirzabeyoğlu?

Mirzabeyoğlu, bütün İslâm aleminde yankısını bulacak bir fikrin, bir fikriyatın, yani Büyük Doğu’nun bayraktarlığını yapıyor. ‘Göz hasmını tanır’ diye bir tabir vardır. İşte Mirzabeyoğlu, İslam’ı yeni şartlara tatbik edecek bir vasıta sistem geliştirdiği ve hayatta olduğu için de sözlerinin manipüle edilmesi, fikriyâtının abese edilmesi mümkün olmadığından hedef. Salih Mirzabeyoğlu, Büyük Doğu ideolocyasına sistemli bir şekilde bağlanmış bir ideolog. Aynı zamanda ideallerini gerçekleştirmenin kavgasını veren bir aksiyoner. Dolayısıyla Salih Mirzabeyoğlu’nun hedef seçilmesi, bilhassa İslâm’a düşmanlık eden bir güruh için aslına bakacak olursanız tam isabet. Öncesinde, daha 1991’de cezaevi ve işkence fasılları başlamıştı Mirzabeyoğlu için. Akabinde 1998’de, yargılayanların kendi ifadeleriyle hiçbir isbatlanmış suçu yok iken idama mahkum edilmişti. Bu bile dediklerimizi isbata yeter; Telegram bunlardan ayrı düşünülmemelidir.

- Konjonktüre baktığınızda da aynı fikirde misiniz?

Elbette. Amerika ve Yahudi müşterekliğinde ortaya konulan Büyük Ortadoğu Projesi’nin amacı İslâm’ı tahrif ederek, Müslümanları global sistemin bir unsuru hâline getirebilmek. Bu misyonun sembol kişisi Fetullah Gülen. Projenin İslâm’ı hedef alan kısmının alt başlığı ise ‘Ilımlı İslâm.’ Batıcı Kemalizmin karşısına dikilen Üstad Necip Fazıl idi. Kemalizm ömrünü tamamlayıp ıskartaya çıkarılmak istendiğinde, A.B.D.-Yahudi müşterekliğinde yerine konan FETÖ’cülük, yani ılımlı İslam idi. Bu saldırıya daha en başından, 1986’dan itibaren karşı koyan isim Mirzabeyoğlu idi. Bedel ödemekten korkmayan, sindirilemeyen, satın alınamayan, pazarlıksız bir şekilde İslâm diyen biri var karşılarında. Mutlaka tasfiye edilmesi gereken ama bunun karikatürize edilerek yapılaması gereken biri. Onlar açısından büyük bir baş belâsı, bizim içinse lütuf. Sadece böylesi bir projenin gerçekleşmesi önünde mani teşkil ettiği için bile Mirzabeyoğlu’nun hedef alınmasından daha tabiî ne olabilir? Büyük Ortadoğu Projesine karşı çıktığı için bugün Türkiye’deki iktidarın başına gelenler az mı? Tıpkı Necip Fazıl ve Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun formüle ettiği gibi Batı’nın ikiyüzlülüğünü her fırsatta suratlarına vuran, milletlerarası hukuku sonuna kadar Türkiye ve diğer mazlum ülkeler lehine işletmeye çalışan, devletin can damarını milletin ruh köküne bağlayarak yeniden ayağa kaldırmaya kalkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başına gelenler? Senelerce bu ülkede “Dini karıştırmayın dendi” durdu. Bugün geldiğimiz noktada İsrail ile aramızdaki kavganın temel sebebini din teşkil ediyor. Demek ki iş bir yerde dönüp dolaşıp dinde düğümleniyor. Bizdeki kimi kafalar kendi adlarına her ne kadar dini siyaset, ekonomi ve hayattan tecrit etmeye kalktılarsa da, düşmanımız, dinine sarılmış vaziyette dininin siyaseti gereği bizi tepelemek için fırsat kolluyor. Görüldüğü üzere, mevcut konjonktüre bakmak bile selim akıl sahibi herkes için Salih Mirzabeyoğlu’nun niçin Telegram’ın hedefi olduğunu anlaması için kâfi.