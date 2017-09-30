Bir sanatçı politikayı iyi okumalı ama siyasete girmemeli

Kurtlar Vadisi’nin kahramanı Polat Alemdar’ı canlandıran Necati Şaşmaz 15 Temmuz hain darbesini konu ettiği Kurtlar Vadisi Vatan filmini çekmesinin sebeplerini anlattı. Şaşmaz, şehit ailelerine ‘Asla unutulmayacaksınız’ mesajını vermek istediğini söyledi...

Senaryoyu yazarken nasıl bir araştırma gerçekleştirdiniz?

Kurtlar Vadisi Pusu’yu yaparken zaten bu örgütün varlığını ve neler yapmayı hedeflediğini anlatmaya çalışıyorduk. 17 Aralık, 25 Aralık ve 7 Şubat sürecinde MİT TIR’larının durdurulma hikayesini dizinin içerisinde işlemiştik. ‘Neden film yapmayalım’ diye düşündük. İsim, Kurtlar Vadisi İhanet olacaktı ama sonra yeterli kuvvet ve çekiciliğe sahip değil diyerek darbeye karar verdik. Darbenin domainini ve patentini aldıktan üç ay sonra darbe gerçekleşti. Patent başkanı bizi ‘Örgütle bağlantınız mı var’ diyerek savcılığa şikayet etti. Adli merciler ve devletin diğer kurumları bütün araştırmalar neticesinde suçsuzl olduğumuz kanıtlandı. Bunun Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu’da marka haline gelmiş olan Polat Alemdar’a yapılması yanlıştı. Zaten bunun kamufle ve dosya şişirme amaçlı olduğunu düşünüyorum.

BEN DE POLAT ALEMDAR HAYRANIYIM

2003’ten beri aynı rol ve hikaye içindesiniz. Polat Alemdar sizi nasıl etkiliyor?

Kurtlar Vadisi müdavimleri gibi ben de devletini, milletini, bayrağını seven Polat Alemdar’ın hayranıyım ve bu sayede korunuyorum diyebilirim. Keşke böyle yaşayan bir derin devlet elamanımız olsa derdi Ömer Lütfi Mete.

u Birçok Hollywood ünlüsüyle birlikte rol almak size avantaj getirdi mi? Senaryo herkesin anlayacağı şekilde yazılınca bir sinema filmi olabiliyor. İngilizce basit anlatımı olan bir dil. Onun dışında tüm ünlü oyuncuları ABD’de bulunuyor. Bir Türk olarak orada bir alan oluşturabilmeniz mümkün değil. Biz onları oynatalım dedik. Projelerde üçüncü sınıf figüran olmak yerine kendi projelerimizde a plus oyuncularla oynadık. Bu hem şirketimiz, hem Türkiye adına gurur verici bir süreçtir.

Bu 14 yıllık süreçte marka oldunuz. Böyle bir başarıyı elde etmenin formülü nedir?

İyi çalışmak. Sistem nerede değişiyor, nasıl denklemler kuruluyor, etrafımızda neler oluyor bunlarla ilgili çok iyi çalışmak gerekiyor. Bunları yapmazsanız hiçbir şey yapamazsınız. Bizim öngörülerimiz olduğunda tutarsa “Kurtlar Vadisi bildi” diyorlar ama tutmazsa da sağ olsunlar kimse bir şey söylemiyor. Bizi markalaştıran şey de tahminlerimizin çoğunun tutması oldu.

Polat'a nokta koymayı düşündüm