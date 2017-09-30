Bir sanatçı politikayı iyi okumalı ama siyasete girmemeli
Kurtlar Vadisi televizyon tarihimizin en uzun dizisi olma yolunda ilerlerken sinema filmleriyle de kendinden söz ettiriyor. Dönemin siyasi ve toplumsal olaylarını işleyen seri, son olarak 15 Temmuz’da yaşanan hain darbeyi konu aldı. Filmin senaristi, yapımcısı, başrol oyuncusu Necati Şaşmaz’a Kurtlar Vadisi Vatan’ın çekim hikayesini sorduk.
- SERDAR AKBIYIK
Kurtlar Vadisi’nin kahramanı Polat Alemdar’ı canlandıran Necati Şaşmaz 15 Temmuz hain darbesini konu ettiği Kurtlar Vadisi Vatan filmini çekmesinin sebeplerini anlattı. Şaşmaz, şehit ailelerine ‘Asla unutulmayacaksınız’ mesajını vermek istediğini söyledi...
Senaryoyu yazarken nasıl bir araştırma gerçekleştirdiniz?
Kurtlar Vadisi Pusu’yu yaparken zaten bu örgütün varlığını ve neler yapmayı hedeflediğini anlatmaya çalışıyorduk. 17 Aralık, 25 Aralık ve 7 Şubat sürecinde MİT TIR’larının durdurulma hikayesini dizinin içerisinde işlemiştik. ‘Neden film yapmayalım’ diye düşündük. İsim, Kurtlar Vadisi İhanet olacaktı ama sonra yeterli kuvvet ve çekiciliğe sahip değil diyerek darbeye karar verdik. Darbenin domainini ve patentini aldıktan üç ay sonra darbe gerçekleşti. Patent başkanı bizi ‘Örgütle bağlantınız mı var’ diyerek savcılığa şikayet etti. Adli merciler ve devletin diğer kurumları bütün araştırmalar neticesinde suçsuzl olduğumuz kanıtlandı. Bunun Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu’da marka haline gelmiş olan Polat Alemdar’a yapılması yanlıştı. Zaten bunun kamufle ve dosya şişirme amaçlı olduğunu düşünüyorum.
BEN DE POLAT ALEMDAR HAYRANIYIM
2003’ten beri aynı rol ve hikaye içindesiniz. Polat Alemdar sizi nasıl etkiliyor?
Kurtlar Vadisi müdavimleri gibi ben de devletini, milletini, bayrağını seven Polat Alemdar’ın hayranıyım ve bu sayede korunuyorum diyebilirim. Keşke böyle yaşayan bir derin devlet elamanımız olsa derdi Ömer Lütfi Mete.
u Birçok Hollywood ünlüsüyle birlikte rol almak size avantaj getirdi mi? Senaryo herkesin anlayacağı şekilde yazılınca bir sinema filmi olabiliyor. İngilizce basit anlatımı olan bir dil. Onun dışında tüm ünlü oyuncuları ABD’de bulunuyor. Bir Türk olarak orada bir alan oluşturabilmeniz mümkün değil. Biz onları oynatalım dedik. Projelerde üçüncü sınıf figüran olmak yerine kendi projelerimizde a plus oyuncularla oynadık. Bu hem şirketimiz, hem Türkiye adına gurur verici bir süreçtir.
Bu 14 yıllık süreçte marka oldunuz. Böyle bir başarıyı elde etmenin formülü nedir?
İyi çalışmak. Sistem nerede değişiyor, nasıl denklemler kuruluyor, etrafımızda neler oluyor bunlarla ilgili çok iyi çalışmak gerekiyor. Bunları yapmazsanız hiçbir şey yapamazsınız. Bizim öngörülerimiz olduğunda tutarsa “Kurtlar Vadisi bildi” diyorlar ama tutmazsa da sağ olsunlar kimse bir şey söylemiyor. Bizi markalaştıran şey de tahminlerimizin çoğunun tutması oldu.
Polat'a nokta koymayı düşündüm
Oyunculukta net bir çizginiz var. Sizi daha farklı film ya da karakterlerde izleyecek miyiz?
İnsanların beklentisi anlamında farklı roller risk olabilir. Birkaç projem var ama hayata geçirmek için Polat Alemdar’la ilgili bir nokta koymam veya ara vermem gerekiyor. Tam bunu düşünürken olaylar cereyan edince yapamadık yoksa gerçekleştirmeyi düşündüğüm iki projem vardı. Biri bir kadının hikayesi olan sinema filmi projesiydi ve onu çekmek istiyordum. Fırsat bulursam neden olmasın.
Kurtlar Vadisi Vatan’da kaybettiğimiz birçok şehidimizin yakınlarına bir mesajınız var mı?
Şehit ailesi olmak tabii ki çok zor, en zoru da unutulmak. Ben de inşallah unutulmazlar diyerek bu filmi yaptım ve buna birazcık bile vesile olursam çok mutlu olurum. Son olarak da, Allah tekrarını yaşatmasın diyorum.
Filmin başrolünde halk var
Siyasete atılmayı düşünüyor musunuz?
Siyaset de kendi alanında senaryo, oyunculuk, yapımcılık gerektiriyor. Bir partiye girdiğinizde bireysellikten ziyade o partinin sözcüsü oluyorsunuz ve bu biraz ayrıştırıcı oluyor. Sanatçının birleştirici olması gerek. Onun için bir sanatçı politikayı iyi okumalı ama siyasete girmemeli.
Kurtlar Vadisi’nin kahramanı Polat Alemdar, peki bu filmin kahramanı kim?
Bu filmde kahraman millet. Polat Alemdar baştan sona var ama milletin kahramanlığı ön planda.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.