Asil Güner: Doğalın ahengi dinginlik veriyor

Kıyafetin, çantanın, ayakkabının olduğu gibi artık mobilyanın da bir modası var. Her dönem evlerimizde farklı tarz, renk ve kumaşlara yer verdiğimiz mobilyalarda son dönemdeki farklılık gözle görülür cinsten. Orman mühendisi üç kafadarın ‘Ahşabı seven müşteri bizim dostumuzdur’ sloganıyla İstanbul’da kurduğu Massam Masa firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Asil Güner ile son dönem mobilya trenlerini konuştuk.

Mobilya trendlerini ne belirliyor?

Dünya’daki moda akımı aslında her sektörü doğrudan veya dolaylı yoldan etkiliyor. Mobilya sektörünün de bundan nasibini aldığını söyleyebilirim.

2017 mobilya trendlerinde öne çıkan parçalar neler?

2015 sonundan beri ağaç masalar, sehpalar, mermer ürünler ‘doğala dönüş’ konsepti çok trend ve çok uzun süre daha böyle devam edeceğe benziyor.

Mobilya trendine paralel olarak ham ağaç masa ve sehpalar da revaçta. Bu ürünleri kullanmak zor değil mi?

Aslında zor değil çünkü lake boya kullanılmış bir ürüne zarar verirseniz, geri dönüşü biraz zordur. Ancak doğal ürünler zarar görse bile yıpranmışlık daha güzel bir görüntü sağlar. Bu sebeple kullanımının zor olduğunu düşünmüyorum.

Ham ağaç mobilyaları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Müşterimiz çok ısrar etmezse ham ürünler vermeyi çok tercih etmiyoruz. Üzerine mutlaka koruyucu uyguluyoruz. Bu koruyucular ağacın doğasını korumak için önemli.

Bir ürünün doğal olduğunu anlamak da zor. Zira ağaç yerine ağaç görünümlü parçalar da kullanılıyor. Ürünün kalitesini nasıl anlarız?

Bu konuda internet üzerinden satılan ‘doğal ürün’ diye adlandırılan ürünlere çok güvenmemek gerekiyor. Çünkü imitasyon ürünler artık gerçeğiyle neredeyse birebir yapılabiliyor. Bilinen markalar ve gerçekten işi ağaç olan firmalardan alışveriş yapmak daha doğru olacaktır. Bunun yanında ağaç işinde fiyat farklılıkları kalite için belirleyici etkenlerden de biri oluyor.

Mobilya seçimini neye göre yapmalıyız?

Günlük yaşamınızda kişiliğinizi yansıtan parçaları seçerken konforu da göz önünde bulundurarak seçtiğiniz mobilyaları daha uzun süre keyifle kullanabilirsiniz.

Evimizde küçük değişikliklerle büyük farklar nasıl yaratabiliriz? Önerileriniz neler?

Öncelikle sehpa gibi küçük objelerden değişime başlarsanız, hem maliyet açısından hem de değişimin büyüklüğü açısından çok daha efektif olacaktır.

Salon dekorasyonunda başrolde hangi parça yer almalı?

Sevdiklerinizden gelen hediyeler, gittiğiniz yerlerin keyifli anıları için kullanılan duvar ünitesi, salonun en gözde parçalarından biri. Bu sebeple salon dekorasyonunda salonun odak noktası olan duvar ünitesi seçimine dikkat edilmeli.

Bu yılın renkleri pastel ve toprak

Bu yıl hangi renkler ve renk kombinlerini bir arada göreceğiz?

Bu yıl pastel renkler, toprak ve tonları 2017’nin vazgeçilmezi olacak.

Son birkaç yıldır iç mimari ve dekorasyonda doğallık ve eklektik tarzın etkilerini görüyoruz. Sizce insanlar neden lüks parçalar yerine doğallığı tercih ediyor?

İnsanlar çalışma hayatlarındaki yoğunluk ve stresli bir günlerinin ardından rahat etmek istiyor. Binaların arasında sıkışmış yaşamlarının yanında doğadan parçalar görmek istiyorlar. Bir de doğalın ahengi insanlara dinginlik veriyor. Bu sebeple son yıllarda çok fazla doğal ürünler tercih ediliyor.