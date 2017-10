Dünyaya barış Beytül Makdis’ten gelecek

- Beytül Makdis neresidir, sınırı nerededir?

Bize onun sınırlarını Allah-ü Teala Kur’an-ı Kerim’de söylüyor. Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya seyahat ettiren Allah-ü Teala, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir.” (İsra Suresi, 1) Ayet-i kerimede geçen şekli ile tarif edilen yer bütün İslam tarihi boyunca bazı istila dönemleri hariç Müslümanların yaşadığı bir yerdi. İlk Müslüman coğrafyacıların eserlerinde de, diğer tarihçilerde de böyle geçer. Osmanlı Devleti zamanında da böyleydi. Sömürgecilerin istilasına kadar da devam etti. Hatta zarar görmemesi için Sultan İkinci Abdülhamid Han tarafından bu bölge doğrudan İstanbul’a bağlanmıştır. Bu sınırlar idari veya siyasi bakımdan değil, ilahi özelliği bakımından böyle hassasiyetle korunmuştu. Bu arada Kudüs şehri diye bahsedersek daha sınırlı bir bölgeyi, küçük bir şehri kast etmiş oluruz. Hadis alimlerine Peygamber Efendimiz’in nasıl bahsettiklerini ısrarla sorduğumda, ‘Kudüs’ lafzını kullanmadıklarını öğrendim. Burası ‘etrafı mübarek kılınan yer’dir. Peki ‘etraf’ diye kast edilen yer nereye kadar uzanmaktadır? Mübarek kılınan yerler sadece Arap yarım adası, Irak veya Şam bölgeleri midir? Tefsircilere göre bu ayet, arzın (yeryüzünün) tamamına işaret etmektedir. Bu sebeple bahsedilen bereket Mescid-i Aksa’dan neşet ederek, doğarak, bütün dünyayı sarmaktadır.

- Kudüs lafzının kullanılmamış olması radikal Yahudilerce müslümanların aleyhine kullanılıyor. ‘İşte Müslümanların burada hakkının, geçmişinin olmadığının ispatı’ diye gösteriliyor. Buna ne diyorsunuz?

Siyonistlerin sözleri benim için bir şey ifade etmiyor. Her şeyi tahrif ediyorlar. Bundan bahseden kaynakları yok etmeye çalışıyorlar. Kur’an-ı Kerim’in üçte birinden fazlasının Beytül Makdis’ten bahsettiğini biliyor musunuz? Bütün peygamberlerin yaşadığı, bulunduğu yer Beytül Makdis değil mi?

- Bu bahsedilen bereketin muhatabı sadece Müslümanlar mıdır, yoksa bütün insanlık mı?

Bu soruyu da yine Kur’an-ı Kerim ‘bereketin bütün insanlığa lutfedildiği’ şeklinde cevaplıyor. Ancak bu bereketin doğduğu yer Mescid-i Aksa’dır. Ve ona doğru yaklaşıldıkça, bereket daha kuvvetli hissedilir. Fizik bilgilerimizdeki mıknatıs bu durumu iyi açıklayabilecek bir örnek. Mıknatısa yaklaşıldıkça çekim gücü artar, uzaklaşıldıkça azalır.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE ALLAH’IN BÜYÜK LUTFU

- Sık kullandığımız bir kelime ama sormak gerek; bereket nedir?

Bereket herhangi bir şey için gelişme, ilerleme ve artışı ifade eder. Bu bereketi lutfeden insanların Rabbi olan Allah’tır. Bereket zaman, mekan ve insan için söz konusu olabilir. Mesela yıl içinde Ramazan 11 aydan biridir. Ama aylar içinde değerli olandır. Onun da 30 günü vardır fakat son 10 günü daha kıymetlidir. O son 10 gün içinde de Kadir Gecesi’nin müjdesi verilir ki, bin aydan hayırlı olduğu müjdelenmiştir. İşte zaman Allah tarafından böyle bereketli kılınabilir. İnsanlar arasında da bereketli olarak sayabileceğimiz gruplardan biri peygamberlerdir. Peygamber olmayanlar içinde bereketlendirilmiş kimseler vardır. 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi. O gecenin şehitleri de Allah’ın bereketlendirdiği kullardandır. Bu Allah’ın takdiridir.

- Bereket dediğimiz şey soyut bir kavram değil mi? Nasıl görünür olabilir?

Bereketin kendisi kavram olarak soyut, ancak göstergeleri somuttur, gerçektir. Aklımızı ele alalım. Ona mekan olarak beynimizi işaret ediyoruz. Beyin görülebilir bir şey. Ama doğrudan aklı göremeyiz. Ama aklı kullanmanın sonuçları var. Bereketin insandaki tezahürü olarak saydığımız peygamberler, mübarek insanlar, mutlaka Beytül Makdis’e gelmişlerdir. Kudüs’ün Beytül Makdis’in mübarek, bereketli olduğunun en önemli göstergelerinden biri de budur.

BEREKET DAİRESİNDE İSTANBUL’UN ÖNEMİ

- ‘Bereket Daireleri’ sizin teoriniz. İslam dini ve tarihinin temel kaynaklarından beslenerek oluşturduğunuz bu teori güncel uluslararası siyasete ne söylüyor?

Beytül Makdis’i bereketin merkezi olarak konumlandırdıktan sonra pergelin diğer ayağını açarak daireleri çizdim. Birinci dairenin içinde Beytül Makdis var. İkinci dairenin kapsamına Mısır ve Bilad-i Şam giriyor. (Bilad-i Şam; Şam vilayeti olarak da isimlendirilen bölgenin içine bugünkü isimleri ile Suriye, Lübnan, Ürdün girmekte) Halep ve İskenderiye şehirleri de bu kapsamda. Aynı çemberin içinde yer alan şehirlerin jeopolitik önemleri de birbirine denk. Bunu ilk gören Selahaddin Eyyübi idi. Hem Halep’te hem İskenderiye’de birer merkez kurmuştu. Bu iki şehrin yanına aynı önemde olan Kıbrıs’ı da eklemek gerek. Kıbrıs’ın öneminin en çok farkında olan da maalesef Haçlılar oldu. Türkiye için önemine bir de bu açıdan bakmak lazım. Kıbrıs Türkiye, Mısır ve Bilad-ı Şam için dışarıdan gelecek tehlikelere karşı radar vazifesi görmesi gereken bir yer. Teorimin en önemli mesajı şu; bereketin merkezinin (Beytül Makdis’in) özgürlüğüne kavuşmasının yolu, onun halkalarının (Mısır ve Bilad-i Şam) özgürleşmesinden geçer. Bu romantizm değil, bilimsel bir tespittir. Nasıl İsrail’in kurulması için hayata ilk geçirilen plan Mısır ile Şam’ın birbirinden koparılması olmuşsa, şimdi de bölge devletsizleştirilerek İsrail’in güvenliği sağlanıyor.

