Kahvaltınıza yeni bir boyut getirmek ister misiniz?

- VEGANLAR BURAYA!

İster bir et sever olun ister vejetaryen. “Menüde acaba bana göre bir şeyler var mı?” stresine girmeyeceğiniz mekanlardan. Mesela İngiliz kahvaltısı ile başlayalım derseniz ızgara domates, hash brown, fasulye, sote mantar ve yumurta ile güne sağlam başlayabilirsiniz. İçinde taze meyveler, avokado ezmesi, sote mantar, acuka, kuru kayısının olduğu kahvaltı tabağı ise vegan olanlar için iyi bir seçim.

- YENİ NESİL FIRINCILIK

Naan Bakeshop hatırlarsanız 2015’in En İyi Pastane ve Fırını ödülüne layık görülmüştü. Kadıköylü, fırınlı, kahvaltılı, ekmekli tüm listelerimize konuk olan bu mekan hem getirdiği yeni nesil fırın anlayışıyla hem de fırından taze taze çıkan çok çeşitli ekmekleriyle ünlü. Muammara, mevsim meyveleri, artizan ekmek sepeti, Gemlik Sele, Edremit Kırma karışık zeytinleri, tatlı bahçe biberi, ızgara sepet peyniri, tahin pekmez...

- DOYMADAN KALKMAK YASAK

“Ne kahvaltıymış arkadaş!” demekten kendimizi alamayacaksınız. Sanırsınız sadece fotoğraf çekmek için hazırlanmış bir sofra... Dokunmaya kıyamayacağınız bir sunumu var. “Doymadan kalkmak yasak” mottolu, Çeşme’nin meşhur kahvaltısı İstanbul’a geldiğinden bu yana rezervasyonsuz yer bulmak çok zor. Trabzon’dan tereyağı, ev yapımı reçeller, Kayseri’den gelen ev yapımı sucuk, acuka, menemen, sınırsız çay, sıcak sıcak gelen pişiler, bazlama, kuru meyveler, cevizli-haşhaşlı katmerler sizi kendinizden geçirecek lezzetlerden birkaçı.

- DOĞU-BATI SENTEZİ

Ferah ve şık kafelere ev sahipliği yapan Kuruçeşme’de artık Pazar kahvaltıları için yeni bir adres daha var Fahham Kuruçeşme. Modern iç tasarımı, rahat koltukları, muhteşem manzarası ile oldukça cazip bir yer olarak hizmete giren kafede, doğu ve batı sentezi yapılarak oluşturulan menüyle birçok farklı lezzetler misafirlere sunuluyor. Serpme olarak servis edilen kahvaltıda çok çeşitli peynirler, ev yapımı organik reçeller, yumurtalar ve börek seçenekleri ile size adeta bir ziyafet sunuyor. Sıcak ve samimi bir ortamda yapılan bu tarz bir kahvaltı ise hem gözünüze hem gönlünüze hem de midenize hitap ediyor.

- KARNINIZI DOYURMAKLA KALMAYIN SATIN ALIN!

İştah açan ve tamamen doğal malzemeleriyle kahvaltının hazırlandığı Ezineli Gurme’de yöresel lezzetler ön planda. Bu mekana ürünler ta Ezine, Ayvacık, Bozcaada gibi Kuzey Ege’nin incilerinden geliyor. İçinde Ezine peyniri, mevsim yeşillikleri, Trakya eski kaşar, kahvaltılık sos, ev yapımı reçeller, kızarmış hellim ve termos çay gibi güzellikler var. Tarhana, köy yumurtası, süt reçeli, erişte, köy ekmeği gibi birçok doğal ürünü de yine buradan satın alabilirsiniz.