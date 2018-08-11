Moda ile değişen saçlar
Kadınlar için güzellik denilince akan sular durur. Özellikle söz konusu saçlar ise... Yıllar içersinde dönemin olaylarından kültürel değişimden, sosyal hayattan ya da ünlü isimlerden esinlenerek değişen saç modellerini hiç merak ettiniz mi?
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Güzellik anlayışımızın değişmesi ile birlikte bir yıl kısalan saçlar diğer yıl uzuyor ya da renklenen saçlar belli bir zaman sonra doğal haline kavuşuyor. Dizi ve filmlerdeki aktrislerin ve dönemin önemli popüler sanatçılarının saç modelleri de hanımları etkisi altına alıyor. Bunun en son örneklerinden biri 2016-2017 yılları arasında yayınlanan Kiralık Aşk dizisindeki Defne karakterini canlandıran Elçin Sangu’ydu. O dönem Sangu’nun saç rengi moda olmuştu. Diziyi izleyen birçok kadın saçlarını kızıl renge boyattı. Amerikan pop müzik kültürünün gözde yıldızlarından Katy Perry de değişken saç rengi ve modelleriyle ilk günden beri hayranlarını etkileyen isimlerden biri. 1920’li yıllardan itibaren değişen saç stillerini sizler için derledik.
1980’LERDEN SONRA GELEN DEĞİŞİM
1980’li yıllardan günümüze kadar değişen saç modellerini MOS Kuaför Genel Müdürü ve Saç artisti Doğan Çelik anlatıyor. 80’li yılların saç modellerinde fazla kabarık ve hacimli saçların moda olduğunu söyleyen Çelik, “Bu yıllarda Madonna’nın kabarık görünen saçları herkese ilham veriyordu. Günümüzde de oldukça popüler olan rengarenk saçlar da bu dönemde ortaya çıktı diyebiliriz” şeklinde konuşuyor.
90’lı yıllarda kadınların daha düz ya da hafif dalgalı saç modellerini tercih ettiğini söyleyen Çelik, özellikle dönemin popüler ünlülerinden Spice Girls ve Friends’in başrolündeki aktristlerin saç modellerinin yaptırıldığını belirtiyor. Saçlardaki makas izlerinin en popüler detaylar arasında yer aldığını vurgulayan Çelik, “Saçlarda tost dediğimiz modeller, örgüler, saç aralarına atılan renkler, saç bantları ve saç boncukları 90’lı yılların vazgeçilmezleriydi” diyor. Milenyumun başlarında en çok tercih edilen saç modelinin yandan perçem ve kâkül olduğunu belirten Çelik’e göre günümüzde kadınlar daha çok bakımlı ve daha çok özgün modellerde saç stillerine sahip.
1920’ler
Batılılaşmanın sadece fikir ve düşünce hayatına değil yaşam tarzına da hızla nüfuz ettiği bu dönemde özellikle İstanbul’da kadınların bir kısmı Avrupai olma adına uzun saçlarına veda ediyor. Kısa saç moda olurken saçlara bandanalar ile fular takılmaya başlanıyor.
1930’lar
30’lu yıllarda sadelik daha ön plana çıkıyor. Dalgalı ve doğal saçlar tercih edilmeye başlanıyor.Avrupa tarzının daha çok hissedilmeye başlandığı bir geçiş dönemi yaşanıyor.
1940’lar
Yaşanan 2. Dünya Savaşı insanları her anlamda etkiliyor. Değişen dengeler ile birlikte Amerika etkisi tüm dünyayı sarıyor. Saçlar bu dönemde daha romantik bir hal alıyor. İri büyük dalgalar bu yılın modası oluyor.
1950’ler
Savaşın sona ermesi ile birlikte özgür bir ortam kendini hissettiriyor. Bu dönemde Hollywood’un efsane ismi Marilyn Monroe, sarı ve dalgalı saçları ile kadınlara ilham veriyor. Saç spreyleri, bigudiler kullanılmaya başlanıyor.
1960’lar
Normal derecede kabarık saçlar tercih edilmeye başlanıyor. Kâkül de hayatımıza giren yeniliklerden biri oluyor. Bu modeller 70’li yıllardaki saç modellerinin de bir habercisiydi sanki...
1970’ler
Kuaförlerin yavaş yavaş gelişmeye başladığı bu yıllarda doğal görünümden uzak saçların kuaförden çıktığı belli olunsun istenirdi. Abartılı topuzlar, kulakların yanından sarkan lüleler yapılırdı.
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