Moda ile değişen saçlar

Güzellik anlayışımızın değişmesi ile birlikte bir yıl kısalan saçlar diğer yıl uzuyor ya da renklenen saçlar belli bir zaman sonra doğal haline kavuşuyor. Dizi ve filmlerdeki aktrislerin ve dönemin önemli popüler sanatçılarının saç modelleri de hanımları etkisi altına alıyor. Bunun en son örneklerinden biri 2016-2017 yılları arasında yayınlanan Kiralık Aşk dizisindeki Defne karakterini canlandıran Elçin Sangu’ydu. O dönem Sangu’nun saç rengi moda olmuştu. Diziyi izleyen birçok kadın saçlarını kızıl renge boyattı. Amerikan pop müzik kültürünün gözde yıldızlarından Katy Perry de değişken saç rengi ve modelleriyle ilk günden beri hayranlarını etkileyen isimlerden biri. 1920’li yıllardan itibaren değişen saç stillerini sizler için derledik.

1980’LERDEN SONRA GELEN DEĞİŞİM

1980’li yıllardan günümüze kadar değişen saç modellerini MOS Kuaför Genel Müdürü ve Saç artisti Doğan Çelik anlatıyor. 80’li yılların saç modellerinde fazla kabarık ve hacimli saçların moda olduğunu söyleyen Çelik, “Bu yıllarda Madonna’nın kabarık görünen saçları herkese ilham veriyordu. Günümüzde de oldukça popüler olan rengarenk saçlar da bu dönemde ortaya çıktı diyebiliriz” şeklinde konuşuyor.

90’lı yıllarda kadınların daha düz ya da hafif dalgalı saç modellerini tercih ettiğini söyleyen Çelik, özellikle dönemin popüler ünlülerinden Spice Girls ve Friends’in başrolündeki aktristlerin saç modellerinin yaptırıldığını belirtiyor. Saçlardaki makas izlerinin en popüler detaylar arasında yer aldığını vurgulayan Çelik, “Saçlarda tost dediğimiz modeller, örgüler, saç aralarına atılan renkler, saç bantları ve saç boncukları 90’lı yılların vazgeçilmezleriydi” diyor. Milenyumun başlarında en çok tercih edilen saç modelinin yandan perçem ve kâkül olduğunu belirten Çelik’e göre günümüzde kadınlar daha çok bakımlı ve daha çok özgün modellerde saç stillerine sahip.