Ortam sanal olsa da suç gerçek

HAYATI SOSYAL MEDYADA YAŞAR OLDUK

Sosyal medya herkesin, her gün kendi magazin haberini yazdığı bir mecra haline geldi. İnsanlar özel hayatlarını bu mecralardan paylaşırken aslında özel hayatlarıyla ilgili ciddi tehlikelere de kapılarını ardına kadar açmış oluyor. Çünkü ne yazık ki insanın başına derdi yine insan açıyor. Bu konuyu Fordefence Adli Bilişim Laboratuvar CEO’su Mustafa Sansar ile görüştüğümüzde bize şunları söyledi: ‘Sosyal medya insanı’ diye bir tabir oluştu. Makyaj, seyahat, haber, spor, müzik, kişisel gelişim veya magazin gibi birçok konuda sayısız blogger var. Günün büyük çoğunluğunu burada geçiriyorlar, binlere varan paylaşımda bulunuyor ciddi gelir elde ediyorlar.

MAĞDUR MEDYASI

“İnterneti kullanan diğer insanlar bu sosyal medya insanlarını gördükçe kendileri de tabiri yerindeyse ‘meşhur olmak’ ve biraz da para kazanmak için bu işe soyundu. Tabii gün geçtikçe daha farklı olmak veya daha çok takipçi edinmek adına kimi zaman maksadını aşan, kimi zaman hakarete varan, kimi zaman aile ve toplum ahlakını olumsuz yönde etkileyen, çoğu zaman da kanuna aykırı olduğunu bile bile yaptığı olumsuz içerik paylaşımları ile bizlerin karşısına çıkar oldular. Her zaman söylendiği gibi ‘Kontrolsüz güç güç’ değildir. Dolayısı ile kişisel paylaşımlar yani kişisel blogların takipçileri, toplumu etkileyen paylaşımlarının yanı sıra kendilerini de zora sokan birçok durumla karşılaştıklarını görür olduk. Tüm bunların sonucunda ise taciz, hakaret, fiziksel şiddet veya dolandırıcılık kurbanı olan birçok sosyal medya mağduru oluştu. Biz şirket olarak bu konuda birçok kurum ve kişiye danışmanlık verdiğimiz için bu tür davalarla sıklıkla karşılaşıyoruz.”

GİZLİ TAKİPÇİ TEHDİDİ

Sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımıza bir de ‘Stalk’ (kişinin haberi olmadan onu sürekli takip etmek) kavramı girdi. Stalk kişilere ciddi zararlar verebiliyor; bu yolla kötü niyetli kişiler kullanıcıları taciz edebiliyor. Genellikle de bu işi açtıkları sahte hesaplarla yapıyorlar… Peki bu sahte hesaplarla karşılaştığımızda ne yapacağız dersiniz? Yanıtı Sansar veriyor: Stalk aslında sosyal medyanın temelini oluşturuyor. Hepimiz makul ölçülerde stalklıyoruz birbirimizi. Çünkü merak doğamızda var. Bu iyi niyetli olan. Bir de art niyetli stalklama var; kötü niyetli stalker ilk olarak kendini gizleme eğiliminde olur ve sahte hesap kullanır. Sahte hesap takip edeceği kişinin dikkatini çekmeyen, minimal ve sıradan görünen ve o kişiyi şüphelendirmeyecek şekilde dizayn edilir ve aynı okul, sosyal çevre, şehir, arkadaşlar gibi ortak noktalar barındırır. Dolayısıyla ilk bakışta sahte olduğunu anlamak güç olur. Bana göre alınacak ilk tedbir ihtiyatlı davranma ve seçici olmak. Her isteği onaylamayın. İkincisi kullanıcılar arkadaş listesinde bulunan kişilere ve takipçilerine sınırlar koymalı, bilgi ve paylaşımlara erişilmesini engellemeli. Bunun da ötesinde takipçilerinin paylaşımlarına ve başka hesaplarla etkileşimine çok dikkat edilmeli. Genel anlamda bakıldığında sosyal medya sitelerinin bu tarz art niyetli insanları kesin engelleyen bir güvenlik sistemi yok ama şikayet mekanizmaları iyi çalışıyor.

HUKUKİ SÜRECİ VAKİT KAYBETMEDEN BAŞLATIN

Burada toplumsal bir hareket olmalı. Herkes tespit ettiği sahte profilleri şikayet etmeli. Çok sayıda şikayet gelirse art niyetlilerin sahte profil kullanma eğilimleri azalabilir. Taciz, tehdit, dolandırıcılık veya istenmeyen bir durum yaşanması halinde ise kesinlikle hukuki şikayet sürecini başlatmak gerekiyor. Çoğu zaman karşıdaki kişinin tehditleri veya hukuki sürecin takibinin nispeten zor olması sebebiyle insanlar polise veya savcılığa başvurmuyor. Böylece bu tarz şahıslar da cesaretlendirilmiş oluyor. Unutulmamalıdır ki ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir.