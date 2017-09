Ortam sanal olsa da suç gerçek

DEVLETİN SİZİ KORUMASINA İZİN VERİN

Sözlü, yazılı, fiziksel şiddete maruz kalan kişileri korumak ve bu durumun önüne geçmek için kanunlar ne der, mağdur kişi hakkını nasıl aramalı, nasıl bir yol izlemeli? Bu konuda aklımıza takılanları Avukat Demet Sezgin’den dinledik. Av. Sezgin, saplantılı aşk mağdurlarına şu önerilerde bulunuyor.

ÖNCE VALİLİĞE BAŞVURUN

“Devletin asli sorumluluğu, bireylerin can güvenliği ve vücut bütünlüğünün ihlali halinde şiddet uygulayan suçluları cezalandırmak olduğu gibi; aynı zamanda can güvenliği ve vücut bütünlüğünün korunması için alınması gereken tüm önleyici koruma tedbirlerini de almaktır. Bu nedenle her türlü psikolojik, fizyolojik ya da cinsel saldırı, tehdit seviyesinde dahi olsa şiddet olarak kabul edilmeli ve bu durumu önlemeye yönelik idari ve adli koruma tedbirlerine başvurulmalıdır. Şiddet tehdidine maruz kalan kişiler öncelikle bulunduğu yerin valiliğine giderek koruma talebinde bulunmalı. Yapılacak araştırma sonucunda şahsın tehdit altında olduğuna ilişkin bulgulara ulaşılırsa koruma kararı verilecektir. Valilikçe verilen koruma kararı özel koruma, yakın koruma, konutta koruma, işyerinde koruma ya da çağrı üzerine koruma şeklinde il ya da ilçe koruma müdürlüğünce uygulanır. Aile içi şiddet ya da tehdit varsa mağdur doğrudan aile mahkemesine de koruma tedbirleri için başvurabileceği gibi aile mahkemesi tarafından şiddet tehdidi uygulayan kişi ile ilgili uzaklaştırma, psikolojik tedavi ya da hakimin uygun göreceği diğer koruma tedbirlerinden birine karar verilir.”

DERHAL E-TESPİT YAPTIRILMALI

Tehdit fiilini öğrenen kurum ya da tehdit altındaki şahıs şiddet tehdidi altında bulunduğunu aynı zamanda Cumhuriyet Savcılığı’na da derhal bildirmeli. Şiddet tehdidi sonrası tehdit edilen kişiye ulaşılabiliyorsa genellikle yakalanıp ifadesi alındıktan sonra adli kontrol tedbirleri alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır. Sosyal medya aracılığı ile hakaret ve tehdite uğrayan kişi de bu durumun tespiti için derhal e-tespit yaptırmalıdır. İlerde açılacak davalarda yapılan bu tespit, delil olarak kullanılır. Görüldüğü üzere tehdit altındaki kişinin korunması için idari ve adli tedbirler mevcut olmakla birlikte kişinin yaşamına ya da vücut bütünlüğüne yönelik verilmek istenen zararın tamamen bertaraf edilmesi mümkün değil. Ne yazık ki bazı yasal boşluklar bulunuyor ve zarar vermek isteyen şahıs bu boşluklardan yararlanabiliyor.

PSİKİYATRİST SİNEM ZEYNEP METİN

MUTSUZSANIZ DURUP BİR DÜŞÜNÜN