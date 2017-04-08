Romanların kararı evet

Roman Konferedasyonu ve bazı Roman sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa aldığı karar ile Roman Evet Platformu kuruldu. 16 Nisan’daki halk oylamasında ‘evet’ diyeceklerini belirten Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, bölge bölge mahalle mahalle gezerek ‘evet’ kampanyası yürüttüklerini söyledi.

Romanlar neden‘Evet’ Platformu kurdu?

Romanlar Türkiye’nin geleceği adına söz sahibi olmak istiyorlar. Biz de sivil toplum örgütlerinin milletin kaderini değiştirecek konularda inisiyatif alması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bir kişiyi sevdiğimiz için değil, 80 milyon vatandaşın geleceği için bunu yaptık. Bizim hükümetle iyi ilişkilerimiz var ama sadece bir kişiyi sevdik diye bu platformu kurmadık. Avrupa’nın geçiş noktasındayız. Üzerimizde bir sürü oyun oynanıyor. Tek adam diyorlar ya evet tek millet, tek bayrak, tek toprak istiyoruz. Daha büyük bir devlet olmak için Romanlar Platformu olarak ‘evet’ diyeceğiz. Çünkü çift başlılık değil milletin iradesini istiyoruz.

Vatandaşlarınızı nasıl bilgilendiriyorsunuz?

Konfederasyon olarak Türkiye’nin birçok bölgesinde vatandaşımızın ayağına kadar giderek anlatıyoruz. Mahallelerde milletimize sahip çıkmak için konuşuyoruz. İnanıyoruz vatanımız için hayırlı olacak.

Referandumdan sonraki değişimden nasıl etkileneceğinizi düşünüyorsunuz?

Türkiye’de 2010 yılında gerçekleştiren Roman açılımının yedinci yılını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız ‘Bu ülkede özür dilenmesi gereken bir millet var Roman kardeşlerimizden devletimiz adına özür dilerim’ dedi. Bunu daha önce bize kimse yapmadı. Çünkü 1934 yılında mali işler anayasasına göre Romanlar anarşistler ve faşistler ile aynı kefeye konmuştuk.Cumhurbaşkanımızın o konuşma bir milattı. Eğitimli vatandaşlarımızın kamu kuruluşlarında çok fazla görev alamadığını görüyoruz. Referandumdan sonraki süreçte bu durumun pozitif yönde değişeceğini düşünüyoruz. Bir de hala önyargı ile savaşıyoruz. Kurumsal alanda bunu aşsak da toplumumuzdaki diğer vatandaşlarımız bize önyargı ile yaklaşıyor. 80 milyon vatandaşımızın içinde bizim de doğru bir şekilde algılanmamız için çalışmalar yapılmasını istiyoruz.

Bizim bayramımız Roman açılımının yapıldığı gün

Dünya Romanlar günü hakkında neler söylemek istersiniz?

Türkiye’de Roman Günü Avrupa’nın 8 Nisan 1971’de Londra’da ilan ettiği tarihten başka bir şey değil bizim için. Çünkü bunun Türkiye’ye bir yansıması olmadı. Türkiye’deki ilk değişim 14 Mart 2010 tarihinde yapılan Roman açılımı ile oldu. Devlet bizi ancak o zaman muhatap aldı kendine. Bu tarihin bizde bir karlığı var. Dolayısıyla bizim günümüz de bayramımız da o gündür.

‘Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda’

‘Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda’ sosyal sorumluluk projemiz var. Romanların muhafazakar bir yönü var. Hep göbek atan, eğlence aracı gibi gösterildik. Romanlar, devletine, milletine, dinine bağlıdır. Vatandaşlarımızı Umreye götürmeye karar verdik. 100 kişilik ilk kafile mayıs ayı içerisinde Kocaeli’den yola çıkacak.