Sağlıklı yaşam için kimi dinlediğinize dikkat edin

MEDYUMDAN DİYET TAVSİYELERİ

‘Bilime Güvenmek: Kanıtlar Ötesi Dönem’ adlı konferansta konuşan İngiliz şef, nam-ı diğer The Angry Chef (Sinirli Şef) Anthony Warner medyada ve sosyal medyada yayınlanan haberlerlerin yanlış bilgilerle dolu olmasına oldukça sinirlenmiş! “Kimse neden bahsettiğini bilmiyor, yanlış bilgilendirme ve bunlara inanan insanlar da beni sinirlendiriyor” diyor. Konuyla ilgili The Angry Chef: Bad Science and the Truth About Healthy Eating adlı bir kitap yazan ve blogu olan şef ile beslenme konusunda söylenen yalanları konuştuk.

- Beslenme konusunda ortalıkta dolaşan mitler neler?

Bazı gıdalar ile beslenerek detox yapılacağı söyleniyor. Bu beslenme ile ilgili mitlerin başında geliyor. Bu işi yapabilmek için zaten organlarınız var, karaciğeriniz bu görevi üstleniyor zaten. Bu konunun böylesine dünyaya yayılmasının nedeni detox üzerine büyük bir endüstrinin kurulmuş olması. Bu konuyla ilgili yüzlerce kitap okuyabilir, binlerce blog bulabilirsiniz.

- Alkali diyeti zararlı mı yani?

Bazı yiyeceklerin vücudu alkalileştirdiği söyleniyor. Bu diyetleri yapan insanlar “Sadece alkali gıdalar yiyin asitik gıdaları tüketmeyin” diyor. Bu diyetin en büyük dezavantajı kişiyi çok kısıtlıyor olması. Asitik gıdalar dediğimiz protein içerikli besinler, süt ve süt ürünleri, eti kısıtlayan bir diyet. Bu durumun bilimsel olarak hiçbir mantıklı açıklaması yok. Ne ile besleniyor olursanız olun vücudunuz ph dengesini sağlayabilir. Eğer sağlıklı besleniyorsanız Ph dengeniz bozulsa bile metabolizmanız onu dengelemek için harekete geçebilir. Bu diyetin ortaya atılmasının nedeni insanların yiyecek seçimleri konusunda korku hikayeleri yaymak ve asitik yiyeceklerin tehlikeli olduğunu düşünmelerini sağlamak. Ancak bu doğru değil.

- Güvenmekten bahsediyoruz, emin olmaktan. Ancak uzmanlar pek çok konuda görüş ayrılığına düşebiliyor. Örneğin demin bahsettiğimiz alkali diyeti. Hangi uzmana güveneceğimize nasıl karar vereceğiz?

Burada önce konuşan kişinin uzman olup olmadığına emin olmamız gerekiyor. Ben bugüne kadar alkali diyeti savunan uzman bir doktor, akademisyen ya da bilim insanı görmedim. O zaman şunu sormamız gerekiyor; alkali diyeti öneren bu ‘uzmanlar’ kim? Medikal doktor mu? Diyetisyen mi? Biliyor musunuz? Geçmişini araştırdınız mı? Ortalıkta kendine ‘beslenme uzmanı’ diyen çok insan var. Dünyada bununla ilgili pek çok regülasyon var. Bunları kendimiz araştırıp okuyabiliriz. Tabii bunlar sıkıcı geliyor insanlara.

- Sizin en çok güldüğünüz yalanlar hangileri?

ABD’li oyuncu Gwyneth Paltrow’un kurduğu www.goop.com diye bir web sitesi var. Bu sitede yayınlanan beslenmeyle ilgili bilimsel öneriler aslında ‘bir adama’ dayanıyor. Ve bu adam yaydığı bu bilgileri gelecekten haber veren hayaletlerden öğrendiğini iddia ediyor. Kendine ‘medikal medyum’ diyen bu adamın pek çok da takipçisi var.