Şehrin dört bir yanında renk cümbüşü

İstanbul sokakları bu yıl 12’inci kez renklendi! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gelenekselleştirilen İstanbul Lale Festivali 1 Nisan itibari ile başladı ve renk cümbüşü 30 Nisan’a kadar devam edecek! İstanbullular için bir gelenek haline gelen festival her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden eğlenceli etkinlikle şehrin en güzel noktalarında ziyaretçilerini ağırlıyor. Festival süresince Emirgan Korusu, Sultanahmet Meydanı ve Göztepe 60. Yıl Parkı yerli müzik gruplarının performansları, ebru sanatçıları, ressamlar, kaligraflar, cam üfleme sanatçıları, Kadın Koordinasyon Merkezi Lale Temalı Ürünler Sergisi, İSMEK Geleneksel Türk Sanatlarında Lale Sergisi, İSMEK lale temalı ürünler satış noktası, Lale Heykelleri Sergisi, Lale Festivali Kronolojik Fotoğraf Sergisi’ne ev sahipliği yapacak. Canlı lale satış noktaları ve lale fotoğraf çekim noktalarını da ziyaret etmekte fayda var. Gelin bu yıl nerede ne olacak birlikte keşfedelim…

SULTANAHMET Dünyanın en büyük lale halısını görmek isterseniz rotanızı Sultanahmet’e çevirmelisiniz. İstanbul Lale Festivali kapsamında lale, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilmek ilmek halıya dokundu. İstanbul’un sembol çiçeğiyle dünyada ilk kez laleden halı motifi yapıldı. Toplam 1.731 m2 ölçüde yapılan ve 564 bin lalenin kullanıldığı Lale Halısı, Sultanahmet Meydanı’nda İstanbulluları bekliyor olacak. 21-30 Nisan tarihleri arasında Sultanahmet Meydanı’na gitmeyi unutmayın!

EMİRGAN KORUSU İstanbul Boğazı’na ulaşmanın en keyifli yollarından biri Emirgan Korusu… Her yıl Lale Festivaline’ne ev sahipliği yapan korunun laleleri de meşhurdur. Çiçeklerden yapılmış bir masallar diyarına gitmek isterseniz bu ay mutlaka buraya uğramalısınız. Sizi 160 türde tam 3 milyon lale karşılayacaktır. Ayrıca 8-30 Nisan tarihleri arasında ünlü ressam İsmail Acar’ın lalenin İstanbul’la buluşmasını konu eden ‘Geleneksel Resim Sergisi’ ziyaretçilerini bekliyor. Bunun yanında İSMEK imzalı lale temalı ürünleri satın alabileceğiniz satış noktası da koruda olacak.

GÜLHANE PARKI Topkapı Sarayı’nın arkasında bulunan İstanbul’un en eski parklarından Gülhane Parkı’ndaki lale bahçesinde güzel çiçeklerin arasında soluklanabilirsiniz. Gülhane Parkı’na da bu yıl 49 farklı türde 2 milyon lale soğanı ekildi!

GÖZTEPE 60. YIL PARKI

Bağdat Caddesi üzerinde yer alan Göztepe Parkı da Kadıköylülerin en sevdiği parklardan. Göztepe Parkı’na bu yıl 1 milyon 657 bin lale soğanı ekildi. Bunun yanında sanatçıların performansıyla şenlenen Lale Festivali de cabası. İlki 2013 yılında düzenlenen ve geleneksel hale getirilen İstanbul Lale Kupası ITF Uluslararası Kadın Tenis Turnuvası bu yıl da yapılacak. Laleyi sporla buluşturmayı hedefleyen etkinlik, bir kez daha birbirinden başarılı sporcuların mücadelelerine ev sahipliği yapacak. 9-15 Nisan tarihleri arasında Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı’nda buluşalım! Buraya kadar gelmişken İSMEK imzalı lale temalı ürünleri bulabileceğiniz satış noktasını da gezebilirsiniz.

YILDIZ SARAYI Lalelerin keyfini sürmek isteyenlere tavsiye ettiğimiz rotalardan biri de Yıldız Parkı. Çırağan Sarayı’nın hemen arkasında yer alan Yıldız Korusu’nda da şahane bir manzara sizi bekliyor olacak. Bir taraftan boğaz manzarası, diğer yandan tarihi ağaçlar ve laleler... Hatırlatalım Yıldız Korusu’na da bu yıl 700 bin lale soğanı ekildi!

ÇAMLICA KORULARI İstanbul’un yüksek noktalarından biri olan Çamlıca’da yer alan Büyük ve Küçük Çamlıca korularında bir milyondan fazla lale sizi bekliyor. İçerisinde belediyeye ait yeme-içme mekanlarının da bulunduğu korularda manzaranın keyfini sürebilir, lalelerin arasında müthiş bir görsel şölene katılabilirsiniz.

FETHİ PAŞA KORUSU Kuzguncuk’ta bulunan Fethi Paşa Korusu da İstanbul’un en güzel manzarasına sahip parklarından biri. Kuzguncuk sahilden dik bir yokuşu tırmanarak çıkabileceğiniz bu tepe noktada kafe ve restoran da yer alıyor. Tarihi ağaçların arasında nefis bir boğaz manzarasına sahip bu parka bu yıl 30 farklı türde 600 bin lale soğanı ekildi...

HİDİV ÇUBUKLU KORUSU Beykoz’da bulunan iki koruya da bu yıl çok sayıda lale soğanı ekildi. Çubuklu’daki Hidiv Korusu’nda 30 türde 600 bin lale bulunuyor. Boğazı tepeden gören bu koruda laleler eşliğinde şahane bir manzara sizi bekliyor olacak. Hemen yakınındaki Beykoz Korusu’na da bu yıl 25 farklı türde 300 bin lale soğanı ekildi.

ULUSLARARASI PLAJ FUTBOLU TURNUVASI

İstanbul Lale Festivali’nde Uluslararası Plaj Futbolu Turnuvası nefes kesen karşılaşmalara sahne olacak…Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Belarus ve İngiltere Plaj Futbolu Milli Takımlarının katılacağı zorlu turnuvayı kaçırmayın deriz. 21-23 Nisan tarihleri arasında Caddebostan Sahili’nde sizleri bekliyor.

İSMEK FESTİVALDE!

12. İstanbul Lale Festivali kapsamında İSMEK, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde ‘Aks-ı Lale’ isimli bir tezhip sergisi açtı. Yarın sergiyi gezebilmek için son gün! Rotanızı Cumhuriyet Sanat Galerisi’ne çevirebilirsiniz.