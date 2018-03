Sizden asla vazgeçmeyeceğiz

DUVARLARI YIKAN SESSİZ ÇIĞLIK!

Yedi yıldır devam eden savaş, Suriye’de insanlığın alnına her gün kara leke sürmeye devam ediyor. Dünyanın farklı noktalarında uluslararası siyasetin değişmez konuları arasında yer alan bu ülkenin gündeme alınmayan gerçek trajedisini ise aslında başka pek çok örnekte olduğu gibi yine kadınlar ve çocuklar yaşıyor. Esed rejiminin hapishanelerinde işkence ile çürüyen ömürleri, “kayıp” kaydı ile nüfustan düşülen isimleri denkleme koyan pek yok.

Vicdan Konvoyu görülmeyen, görülmek istenmeyen tarafa baktı. Türkiye’den kadınların çağrısına dünyanın farklı coğrafyalarından ses veren ev kadınları, akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler buluştu. Beş kıtadan, elli beş ülkeden binlerce kadın, yüzlerce araçlık konvoyla günler süren yolculuğun ardından Hatay’dan dünyaya sessiz bir çığlık attı. 2018’in Kadınlar Günü 8 Mart’ı Suriye’de Esed rejiminin hapishanelerinde, hakaret, işkence ve tecavüze maruz kalarak yaşamak zorunda bırakılan mahpus kadınlara ithaf edildi.

Sayılar ne kadar önemli?

6 Mart günü İstanbul Yenikapı Meydanı’ndan hareket eden konvoy yetmiş araçla yolculuğuna başladı. Grup molalarla ilerlerken çığ gibi büyüdü. İstanbul’dan sonra Kocaeli, Sakarya, Ankara, Aksaray, Adana derken 8 Mart günü Hatay’da araç sayısı iki yüzü, katılımcılar ise on bini buldu. On bin kadın aynı anda “Seni unutmadık kardeşim” dedi. On bin kadın aynı anda “Bir daha asla!” diye haykırdı. On bin kadın zalime lanet, mazluma dua etti. Vicdanları insafa davet etti. Ve o sahnede her renkten, her dinden, her milletten, türlü dilden kadın konuştu. Ortak dil insanlık oldu. Bu arada aslında mahpus Suriyeli kadınların sayıları liste liste haber ajanslarından dünyaya duyurulmaya devam ediyordu. Elbette verilen sayısal değerler sarsıcı. Ve bu sayıya ulaştığı halde durdurulmaması korkunç. Pekiyi bir tanesi bile isyan etmeye yetmez mi?

Vicdan Konvoyu’nda ağzımıza almaya vicdanımızın elvermeyeceği, bazen de bilirsek sorumluluğuna katlanamayacağımız, tahayyül edilemez çileleri çeken Asyalı, Ortadoğulu, Kuzey ve Güney Afrikalı, Avrupalı kadın vardı. Doğrusu insanın en çok içini yakan cümle bu oldu son birkaç gündür. Savaşı, zulmü, hapsi, ailenin öldürülmesini, açlığı, yokluğu, göçü, her çeşit işkenceyi ben anlarım diyebilmenin tecrübesi ne demektir? Bu kadınlar birbirini anlamış, birbirine yaslanmış, birbiri için yola çıkmış, dua etmiş, binlerce kahramandılar. Bilinen, tanınan isimler; Nelson Mandela’nın gelini Nolusapho Mandela, İngiliz gazeteci Yvonne Ridley, Uluslararası Malezya İslâm Üniversitesi’nin ilk kadın rektörü Prof. Dato Sri Dr. Zaleha Kamaruddin ve daha pek çok isim. Ve isimsizler; bir haberde duyup Vicdan Konvoyu’na katılmak için dünyanın öbür ucundan uçağa atlayıp gelenler… Binlerce kahraman.