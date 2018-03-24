Türkiye'nin ilk havacılık uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST

Türkiye’nin Milli Teknoloji hamlesine katkı sağlamak üzere yola çıkan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 20-23 Eylül 2018 Tarihleri arasında sadece ülkemizin değil dünyanın en iddialı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’i yapmaya hazırlanıyor. Bir yıldır vakıf bünyesinde gerçekleştirilen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı ile ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere “robotik ve kodlama”, “nesnelerin interneti”, “enerji teknolojileri”, “üretim ve tasarım”, “kendi İHA’nı tasarla”, “mobil uygulama programlama”, “siber güvenlik”, “yapay zeka” derslerini içeren kapsamlı bir eğitim veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, TEKNOFEST’le Türkiye’den ve dünyadan teknoloji girişimlerini Türkiye’deki yatırımcılarla biraraya getirirken havacılık gösterileri ve teknoloji yarışmalarıyla her yaştan teknoloji ve havacılık meraklısını İstanbul Yeni Havalimanı’nda buluşturacak.

Bu heyecan verici festivalin detaylarını ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın 2023 hedeflerini Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ve Mütevelli Heyeti Üyesi Haluk Bayraktar’dan dinledik.

- TEKNOFEST’te neler olacak?

Mehmet Fatih Kacır: TEKNOFEST hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak planlandı. Havacılık festivali dolayısıyla havacılık gösterilerinin olduğu, Türkiye’nin de gururu olan Türk Yıldızları’nın, Solo Türk’ün ve diğer bireysel gösteri pilotlarının akrobasi uçuşlarının bulunduğu bir tarafı var. Bir uzay festivali çünkü gençler uzayla ilgili birtakım tematik yarışmalarda yarışacaklar. TEKNOFEST’in en önemli tarafı uluslararası teknoloji yarışmaları. Burada 12 farklı yarışmayı bir bütün olarak düzenleyeceğiz. Bu yarışmaların önemli bir kısmı üniversitelere yönelik bazıları da hem üniversitelerin hem liselerin katılabileceği klasmanlara sahip.

- Yarışmalar hangi kategorilerde gerçekleştirilecek?

Mehmet Fatih Kacır: Robotik odaklı yarışmalar var; İnsansız Hava Aracı, İnsansız Kara Aracı, İnsansız Sualtı Araçları yarışmaları var. Bu anlamda bir çoğu çok özgün yarışma kategorileri.

- Bu yarışmaların bir kısmı çeşitli kurumlar tarafından Türkiye’de yapılmaya başlanmıştı.

Önemli bir kısmı ise ilk kez düzenleniyor. Sürü İHA Yarışması (İHA’ların birlikte koordineli bir şekilde ortak bir görevi başarmaya çalıştığı kategori) ilk kez yapılacak. İHA destekli İnsansız Kara Aracı Yarışması İnsansız Hava Aracı ile kara aracının birbiriyle haberleşerek bir görevi icra etmesi odaklı. Robotik Fetih 1453 İstanbul’un Fethi’nin bugünkü teknoloji ile simüle edildiği; hem karada hem suda görev yapan robotların fetih hedefini birlikte icra etmeye çalıştığı bir yarışma olarak tasarlandı.

Robotaksi Yarışması bir sürücüsüz otomobilin tarihi yarımadanın ölçeklendirilmiş modelinde taksi görevini icra ettiği bir yarışma. Dünyada sayılı ülkede yapılan roket yarışmasının Türkiye’de ilk kez TEKNOFEST kapsamında yapılmasını hedefliyoruz. Roket atışları Konya’da yapılacak ve Roketsan’ın desteğiyle düzenlenecek.

- Yarışmalara başvurular 15 Nisan’a kadar uzatıldı. İlgi nasıl?

Mehmet Fatih Kacır: Şu ana kadarki başvurusu sayısı oldukça ümit verici. Gençlerin geleceğin trendlerine yoğun bir ilgisi var. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması da bu anlamda çok önemli. Teknoloji insanların yaşam kalitelerini yükseltebilirse, dünyada gelir dağılımını dengeleyebilirse bizler için bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla çevre, enerji, eğitim gibi kategorilerde insanlık yararına teknoloji projeleri geliştirilecek bu yarışma ortaokul, lise, üniversite öğrencilerinin katılabileceği şekilde tasarlandı.

- Bu yarışmaların amacı nedir?

Mehmet Fatih Kacır: İdealimiz, bu yarışmalar vesilesiyle gençlerimizin geleceğin teknoloji ürünlerini çıkartacak teknoloji girişimlerini kurmalarına öncülük etmek. Bu yarışmaların şartnamelerini oluştururken, konseptlerini ortaya çıkarırken de hep geleceğin trendlerini yakalayabilecek girişimler ve teknoloji projeleri nasıl ortaya çıkabilir; buna odaklandık. Bugünün dünyasında en önemli şeylerden biri proje odaklı çalışmak. Bilgiye herkesin kolaylıkla erişebildiği bir dönemdeyiz. Artık bir arada iş yapabilen nitelikli insanların derinlemesine bilgiyi projeye dönüştürdüğü bir çağdayız. Bu yüzden ‘mevcut bilgilerini birlikte çalışma kültürü içerisinde takım halinde nasıl projeye dönüştürebilirler ve biz gençleri nasıl buna yönlendirebiliriz’e odaklanmaya çalışıyoruz.