Yaşam alanınızın mobilya trendleri...

Modacılar, tasarımcılar, dekoratörler, modaya yön veren uzmanlar 2017’nin trendlerini belirledi. Artık yeni bir yıla girdiğimize göre siz de evinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu yıl evleri sıcak renkler ve kişiye özel tasarımlar sarıyor. Evlerde artık daha sade ve konforlu tasarımlar yer alacak. Değişikliğe nereden başlayacaksınız?

Kadife sıcaklığı her yerde

Sıcak kumaşlar hayatımıza giriyor. Bu yıl giysilerde kendini gösteren kadife tüm ihtişamıyla evlerde de yerini alıyor. Önümüzdeki yıllarda da evlerde kadifenin farklı renklerini görmek mümkün olacak. Yastıklardan kanepelere, perdelerden battaniyelere her köşede kadifeye rastlayacağımız bir yıl olacak.

Mücevher renkleri ön planda

Mücevher renkleri olarak bilinen zümrüt yeşili ve safir mavisi artık sahnede! Bu renkler, mobilyalardan tablolara kadar her eve hayat ve zenginlik getirecek.

Endüstriyel mobilya evden çıkıyor

Endüstriyel mobilyalar evden çıkıp, gidiyor... Bunun yerine estetik tasarımı ve konforuyla dikkat çeken kişiye özel mobilyalar geliyor! 2016 yılında başlayan bu trend bu yıl da devam edecek. Artık evlerde sahiplerinin beğeni ve tarzını yansıtan mobilyalar yer alacak.

Mermer geri dönüyor

Uzun yıllar popülerliğini koruyan ancak son yıllarda tahtını ahşaba kaptıran mermer, bu yıl geri dönüyor! Özellikle de beyaz ve açık gri tondaki mermerler, 2017’nin en büyük tasarım trendlerinden. Ayrıca mermeri sadece tezgah üstü, döşeme ya da masa üstünde değil tepsi ya da vazo gibi günlük ev eşyalarda da göreceğiz.

Soğuk griler gidiyor

Duvar renklerinden kanepelere kadar, gri tonları ev sahipleri ve iç mimarlar için güvenli bir seçimdir. Ancak önümüzdeki yıl, griler gidiyor ve yerine kilimlere kadar kullanacağımız daha parlak renkler geliyor.

Orman banyosu

Japon kültüründen etkilenen tasarımlar doğayla iç içe olmak, öze dönmek ruhu dinlendirmeyi amaçlıyor. Farklı yeşil tonları; limon yeşili, küflü sarı, parlak sarı, mor ve yeşilin parlak rahatlatıcı tonlarını banyonuza taşıyabilirsiniz.

Klasik ve abartıdan uzak

2017’nin tasarım trendleriyle hayata geçirdiği koleksiyonlarını İSMOB’da ilk kez görücüye çıkaracak olan Doğtaş, eklektik, vintage, retro, modern ve yalın konseptlerini kullanmış. Klasik ancak abartıdan uzak çizgiler ile günümüzün modern yaşam trendlerini harmanlayan marka, lüks ve şık bir yaşama göz kırpıyor.

Yaylı yataklar out yaysız yataklar in

10-15 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilerine kapısını açacak olan İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB)’nı Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın ile değerlendirdik.

İSMOB Fuarında ziyaretçileri neler bekliyor?

Enza Home tarafında İSMOB fuarında toplam yedi adet yeni ürün sergileyeceğiz. Yeni koleksiyonlarımızda tasarımcılarımız; dünya trendlerini de dikkate alarak her ürün grubu için farklı konseptlerde çalışmalar yaptılar. Bu yıl mobilyada doğal dokular, ahşap tamamlayıcılar, metal, mermer, cam gibi malzemelerle tasarlanan özel koleksiyonlar ve fonksiyonel ürünler ön planda olacak. Oturma grubunda ise trend renklerin yanında konfor yine vazgeçilmez olacak. Tasarımlarımızda son yıllarda devam ettirdiğimiz, daha geniş kitlelere hitap eden klasik ve modern tarzın harmanlandığı çalışmalar ön plana çıkmaya devam edecektir. Yataş Bedding tarafında ise bu yıl yaylı yatakların yanı sıra yaysız yataklardaki uzmanlığımızı da sergileyeceğiz. Bununla beraber her sene olduğu gibi bu sene de hem yatak hem baza da inovatif ürünlerimiz olacak. Bu inovatif ürünler, tüketicinin ilk kez karşılaştığı ve üstün teknolojisinden etkilendiği ürünler olacak.