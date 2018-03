Yeni umutlar üç boyutlu yazılımla geldi

TEMEL HAREKETLER RAHATLIKLA YAPILIYOR

- Robotel hastaya ne kadar sürede takılır? Takılan elin işlevselliği ne boyuttadır?

Talepleri internet üzerinden talep formu ile alıyoruz. Her vaka için özel bir çalışma gerekiyor. Bu nedenle her seferinde alınan ölçü ve fotoğraflar ile bir modelleme süreci sonunda hazırlanan model 3d baskı ile üretiliyor ve parçalar monte edildikten sonra teslim ediliyor. Her vakanın durumu farklı olduğundan; ayrıca gönüllülerimizin de bilgi ve deneyimleri farklı seviyelerde olduğu için süreçler bir iki hafta ile birkaç ay arasında değişebiliyor. Özellikle son zamanlarda çok yoğun başvuru ile karşı karşıyayız. Sistem tamamen gönüllülerle ilerliyor. Takılan mekanik eller ile kullanıcılar yemek yeme, eşyaları tutma ve kaldırma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak kavrama hareketlerini yapabiliyor. Ayrıca top oynama, bisiklete binme, yüzme gibi hareketler de yapabiliyorlar.

ÖLÇÜLERE VE ORGANA GÖRE TASARLANIYOR