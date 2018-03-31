Yeni umutlar üç boyutlu yazılımla geldi

3 boyutlu yazıcılar, hayatımıza girdiğinden bu yana pek çok farklı sektörde olduğu gibi tıp alanında da çeşitli uygulamalarda kullanılmaya başlandı. Bedenimize kısa süre önce hayal dahi edemeyeceğimiz müdahaleler üç boyutlu yazıcılarla mümkün hale geldi. Bu çalışmalardan biri olan Robotel Türkiye yani mekanik el, dünya genelinde protez ihtiyacı duyan kişilere, özel ölçü ve niteliklerde 3 boyutlu yazıcılarla hem ekonomik hem de kullanılabilir el üretiyor. Kuruluşun Türkiye ayağını yöneten Zeynep Karagöz ve 2 bin 200 gönüllü ile ülkemizde başta ihtiyaç sahibi çocuklar olmak üzere, Orta Doğu’da da tüm yardım bekleyenlere el uzatıyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olan Robotel’in kurucusu ve Robotel Türkiye Dernek Başkanı Zeynep Karagöz’le Robotel’e dair bilinmeyenleri konuştuk.

- Robotel fikri ortaya nasıl çıktı?

3 boyutlu yazıcıların insan hayatını etkileyen çalışmalarından biri olarak Robotel Türkiye’yi bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattık. Projeye ilham veren Enabling The Future Hareketi doğuştan parmakları olmayan bir çocuğa robot el yapan iki kişinin bunu açık kaynaklı olarak paylaşması ile başlayan ve zamanla gelişen bir hareket. Kısaca protez ihtiyacı duyan bireylere, özellikle çocuklara kişiye özel ölçü ve niteliklerde 3 boyutlu yazıcılarla üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir robot el uygulamalarının paylaşıldığı bir platform. İlk Roboteli 2014’te yaptıktan sonra projeyi paylaşmak, herkesin yapabileceğini anlatmak için www.robotel.org sitesinde yayınladık. Duyuldukça bize gelen talepler çoğaldı ve yeni projeler üzerinde çalışmaya başladık. Ve nihayet başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerini, gönüllüler ile buluşturan bir ağ oluşturduk.

- Robotel nedir? Hangi durumlardaki hastalar için kullanılır?

Robotel mekanizmalar aslında robotik değil, robot gibi göründüğü için Robotel diyoruz. Bunlar proteze erişimi olmayanlar için tasarlanmış, 3 boyutlu yazıcılar ile kişiye özel üretilen, bilek veya dirsek ekleminin hareketi ile kavrama yapabilen mekanik eller. Bu nedenle talepte bulunanların bilek veya dirsek eklemini kullanabiliyor olması gerekiyor. ABS (Amniotic Band Syndrome) doğuştan itibaren çocuk gelişiminde özellikle uzuvları etkileyen bir hastalık. ABS hastalığına ek olarak travma sonucu uzuv kayıpları da özellikle parmak ve el bölgesinde oldukça yüksek oranlarda görülüyor. Amacımız Türkiye’de parmak ve el deformasyonu nedeniyle proteze ulaşamayan veya kullanamayan herkese ücretsiz destek vermek ve çocukların ve gençlerin bu aparatlarla hayata katılabilmeleri.

- Bu aparatı protezden ayıran özellik nedir?

Dünyadaki el ve parmak protezlerin çoğunda hareket kabiliyeti ikinci planda kalmış durumda. Bunun yanı sıra mevcut protezler gelir seviyesi orta ve düşük olan ailelerin karşılayabileceği fiyatlardan çok yukarıda. Çocuklar ise çok hızlı büyüyorlar. Senede bir hatta daha sık protez değiştirmeleri gerekiyor. Protez yapımı ise kişiye özel olduğu için çok zorlu bir süreç. Bu nedenlerle tüm dünyada çocuklarda protez takma süreci sıkıntılı; çünkü gelişimiyle birlikte sık sık değiştirilme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çoğu gelişimini tamamlayana kadar protezden yoksun kalıyor. Bu açıdan Roboteller çok kullanışlı; çünkü hem ekonomik hem fonksiyonel.