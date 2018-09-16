12 bin bedelli silah altında 

Milli Savunma Bakanlığınca, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere 3 celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği duyurulmuştu. Müracaat sürecini tamamlamış yükümlülerden, ilk dönemdeki yaklaşık 12 bin kişi, 21 günlük temel askerlik eğitimi için kışlalarına teslim olmaya başladı. İkinci celp dönemine ilişkin sevk bilgileri 6 Eylül’de açıklanırken, üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler ise 27 Eylül’de e-Devlet sisteminden ilan edilecek. İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım’dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

ŞAFAK 21 GÜN

Aileleriyle vedalaşan yükümlüler, görevli askerler tarafından “Vatan hizmetine hoş geldin” sözleriyle karşılandı. Daha sonra kimlik tespiti yaptıran ve er özlük dosyasını alan yükümlüler, kayıt masasındaki işlemlerini bitirdikten sonra 21 günlük vatani görevine başladı. Bedelli askerlikten faydalanacak yükümlülerden Doğan Yazıcı, bedelli çıktığı gün başvuru yaptığını belirtti. Rize’den geldiğini ve iki çocuğu olduğunu ifade eden Yazıcı, “Rize’de kendi işimizi yapıyordum. Askerlik için 21 gün yeterli değil ama çalıştığımız için boş zamanımız olmadı ve askere gelemedik. Şimdi şafak 21 gün” dedi. Murat Aluç da uzun zamandır bedellinin çıkmasını beklediğini vurgulayarak, “Ben de bakaya kalmıştım. Gelmek için fırsatımız olmadı. Bedelli askerlik benim durumda olanlar için iyi oldu” ifadelerini kullandı.

YOĞUN TALEP VAR

Bedelli askerliğe yoğun talep devam ediyor. Bedelli askerlikten faydalanmak için başvuranların sayısı 515 bini geçti. Başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 170 bine yaklaştı. Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup 15 bin lira ödeyenler yararlanabilecek.