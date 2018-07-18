25 yaş, 15 bin lira 28 gün de askerlik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim meydanlarında bedelli askerlikle ilgili verdiği söz için ilk adım atıldı. Meclis’in yeni yasama yılı başında gündeme gelebileceği belirtilen bedelli askerlikle ilgili takvim öne çekildi. Bedelli askerlikle ilgili düzenleme, TBMM gündemine hemen getiriliyor. Bedelli bekleyenlere müjdeli açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Turan, bedellide yaş sınırının 25, ücretin de 15 bin lira olarak planlandığını söyledi. Yasadan 31 Aralık 1993’ten önce doğanlar faydalanabilecek. Teklif, bu hafta komisyonda, haftaya da Genel Kurul’da görüşülerek yasalaştırılacak.

CHP YİNE İPE UN SERİYOR

Meclis’te, OHAL’in kaldırılmasının ardından terörle mücadelenin sekteye uğramaması için getirilen yasa teklifine yönelik CHP’nin eleştirilerine cevap vermek amacıyla basın açıklaması yapan Turan, CHP yöneticilerinin, henüz yasa teklifinin metnini görmeden eleştirmeye başladığına dikkat çekerek, “OHAL’in kalıcı hale gelmesi gibi yorumlandı CHP tarafından. OHAL kaldırıldı. Türkiye’de terör örgütleri, FETÖ, PKK yok gibi davranmak yanlış. Terör örgütleriyle mücadelede güvenlik güçlerinin elini güçlendirmek lazım. OHAL’in devamı gibi değil. Türkiye’de terör, PKK, FETÖ yokmuş gibi yapamayız” dedi. Turan, Hükümete, terörle mücadele konusunda destek olacaklarını belirten CHP’nin, söz konusu teklifle ilgili “ipe un sermemesi” çağrısında da bulundu.

TORBA YASA YARIN GELECEK

Turan, TBMM Başkanlığı’na verilen terörle mücadeleye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin, sadece tek bir konuda düzenleme içermesinden dolayı Adalet Komisyonu’nda görüşülmesinin planlandığını, bu nedenle de bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin ancak Ekim ayında yeni yasama yılı başına bırakılacağının açıklandığını hatırlattı. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın sağlık turizminin geliştirilmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da yasadışı bahisle ilgili düzenleme taleplerinin olduğuna dikkat çeken Turan, söz konusu bakanlıkların talepleri nedeniyle bedelli askerlik takvimini de öne çekme kararı alındığını bildirdi. Turan, bedelli askerliğin de içinde yer alacağı yeni bir torba yasa teklifinin sunularak, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüleceğini kaydetti.

PROFESYONEL ORDUYA GEÇİŞ

Bedelli bekleyenlere müjdeyi veren AK Partili Turan, askerlik bekleyenlerin sayısının 5 milyondan fazla, ancak askerin ihtiyacının 300 bin kişi olduğunu hatırlatarak, bedelli teklifinin, Türkiye’de profesyonel askerliğe geçişin adımı olmasını istedi. Turan, TBMM gündemine getirilen bedelli askerlikte yaş sınırının 25, ücretin 15 bin lira olmasının planlandığını söyledi. Turan, bedelliden yararlanacak olanlara 28 günlük de askerlik yaptırılmasının planlandığını kaydetti.