28 Şubat'ın üst aklı FETÖ'yü güçlendirdi

28 Şubat 1997 Postmodern darbesinde rol alan 60 generale ‘hükümeti ve anayasal düzeni değiştirmek’ suçundan müebbet hapis cezası istenmesinin ardından, gözler sürecin ekonomik boyutuna çevrildi. O dönem ‘Yeşil sermaye’ denilerek soruşturmalar, vergi cezaları, boykot kampanyaları ile Anadolu sermayesinin yok edilmek istendiğini kaydeden ASKON ve MÜSİAD yöneticileri, aynı süreçte FETÖ’cü sermayenin beslenip büyütüldüğüne de dikkat çekti. İşadamı Ömer Bolat “28 Şubat bir NATO darbesi ve darbeci generaller de onun bir kuklasıydı. Görünmeyen bir el generallere ‘FETÖ’cü sermayeye dokunma’ demişti. Darbe emrini veren üst akıl, belli ki diğer bir kuklası olan FETÖ’cü sermayeyi de koruma emrini vermişti” dedi.

EKONOMİYE BALANS

28 Şubat sürecinde ‘irticai faaliyetler’ adı altında dönemin Refahyol hükümeti ve STK’lar, TSK içindeki muhafazakar subaylar ve başı örtülü üniversiteli öğrencilerinin yanı sıra ekonomi de hedef alındı. ‘Demokrasiye balans ayarı veriyoruz’ diyerek darbe yapan generallerin yönettiği 28 Şubat 1997 MGK’sından 2001 ekonomik krizin kadar geçen süreçte ‘laik rejimi koruma süreci’ maskesi altında çok sayıda banka lisansı dağıtırken iç borçlanmaya dayalı kamu finansman sistemiyle büyük sermayeye ciddi miktarda rant aktarıldı, bankaların içi boşaltıldı. İflas ettikleri için TMSF’ye devredilen 20 bankanın hazineye, dolayısıyla millete faturası 50 milyar dolara ulaştı. Hortumlanan bu bankaların yönetim kurulunda ise 28 Şubatçı generaller bulunuyordu.

FETÖ’CÜ SERMAYE

Aynı süreçte, ‘Anadolu kaplanları’ adıyla hızla büyüyen işadamları ve onların firmalarına ise ‘Yeşil sermaye’ ya da ‘irticai işadamları’ yakıştırmasıyla baskı başlatıldı. Boykot kampanyaları ve finansal baskıyla çok ortaklı Anadolu sermayesi bazı firmalar iflas ettirilirken, o dönemde temelleri atılan ve ‘İslami referans’ ile ortaya çıkan FETÖ’cü ‘katılım bankacılığı’ ve şirketlerinin yavaş yavaş dev holdinglere dönüşmesi de hiç tartışma konusu yapılmadı.

HORTUMLADILAR

28 Şubat sürecinin siyasi boyutunun ardından ekonomik boyutunun da soruşturulması gerektiğini belirten eski Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı işadamı Ömer Bolat, bu soruşturmada darbeci generaller ile FETÖ’cü sermaye arasındaki ilişkinin de ayrı bir konu başlığı olarak ela alınmasının önemine dikkat çekti. Bolat, şunları söyledi: “28 Şubat, sadece dönemin hükümetine karşı yapılmış darbe değildi. Milletimizin değerlerine, inançlarına kısacası medeniyetine karşı yapılmış, askerlerin organize ettiği ve sivillerin eliyle gerçekleştirilen kara bir dönemdi. Çorbacıların bile fişlendiği, üniversitelerde başı örtülü kızlara ikna odalarının hazırlandığı, ‘irtica geliyor’ teraneleriyle ülke ekonomisinin hortumlandığı ve bankalarının içinin boşaltıldığı, milletimizin ekonomik, sosyal ve manevi hayatına darbe yapıldığı günlerdi. 28 Şubat darbesi, siyasi olarak dönemin Refahyol hükümeti ve temsil ettiği fikri ortadan kaldırmanın yanı sıra hızla uyanışa ve yükselişe geçen inançlı ve geleneklerine bağlı iş dünyasına karşı da yapılmıştı. O zaman çok zor bir dönemden geçtik”

MÜSİAD üyesi işadamları bu dönemde vergi cezaları, gözaltılar, boykotlarla direkt hedef alınırken, bugün FETÖ dediğimiz ama o dönemde ‘Cemaat’ adı maskesi altında gizlenen örgüt üyesi işadamlarının hızla büyüdüğüne dikkat çeken işadamı Bolat, “28 Şubat darbesinde, FETÖ’cü sermayeye hiç dokunulmadı. ‘Biz o hedef alınmış kitleden değiliz’ diyerek kenara çekildi. Kendilerini ‘28 Şubat mağdurları’ konumunda tutmadılar, kenara çekilip olanı izlediler. 28 Şubat sürecinin generalleri onları hiç hedef almadı. Görünmeyen bir el, 28 Şubatçı generallere FETÖ’cü sermayeye dokunmamasını söyledi. FETÖ’cü sermayeye yönelik ne bir gözaltı, ne tutuklama ne de bir baskın oldu” dedi.

KUKLA GENERALLER

Peki ama ‘Görünmeyen el’ kimdi ve ne istiyordu? İşadamı Ömer Bolat, bu sorunun yanıtının da 15 Temmuz FETÖ darbesiyle alındığını söyledi: “28 Şubat 1997 MGK’sı ve sonraki süreç, bir NATO darbesi ve generaller de onun bir kuklasıydı. Bu darbe, ABD ve İsrail’de kurgulanmıştı. Biz Anadolu sermayesi hedef olurken, görünmeyen bir el generallere ‘FETÖ’cü sermayeye dokunma’ demişti. Onlara darbe emrini veren üst akıl, belli ki diğer bir kuklası olan FETÖ’cü sermayeyi de koruma emrini vermişti. Süreçte sessiz kalan FETÖ’cü sermayenin önü de 28 Şubat darbesinde açıldı. 28 Şubat darbesinin arkasındaki üst akıl, o dönemde FETÖ’cü sermayeyi korudu. MÜSİAD üyesi biz gerçek vatansever, mütedeyyin sermayeye vergi ve sigorta cezaları, baskınlar, devlet ihalelerinden dışlama, ticari boykotlarla çok ağır baskılar yapılırken FETÖ’cü kesimin hiç bir işadamı, finans merkezi veya vakfına yönelik bir işlem yapılmadı. FETÖ’cü sermaye, 28 Şubat generallerinin açtığı ekonomik yolda büyüdü” diye konuştu.

FETÖ’CÜ SERMAYEYi ‘YEŞERTTiLER’