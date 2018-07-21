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Başkan Erdoğan bakan yardımcılarını atadı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlıklarına bakan yardımcıları atadı. Beş bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Bakan yardımcılığı atamaları yapıldı: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara atanan bakan yardımcılarının isimleri yayımlandı.

ADALET BAKANLIĞI

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz ÖNER atandı

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hilmi BİLGİN atandı

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selahaddin MENTEŞ atandı

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Yıldız SEFERİNOĞLU atandı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza YERLİKAYA atandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Sinan AKSU atandı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN atandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Nadir ALPASLAN atandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ömer ARISOY atandı 

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet GÜVEN atandı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İSKURT atandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Dr. Ömer Fatih SAYAN atandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selim DURSUN atandı

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