Başkan Erdoğan bakan yardımcılarını atadı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlıklarına bakan yardımcıları atadı. Beş bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
Bakan yardımcılığı atamaları yapıldı: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara atanan bakan yardımcılarının isimleri yayımlandı.
ADALET BAKANLIĞI
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz ÖNER atandı
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hilmi BİLGİN atandı
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selahaddin MENTEŞ atandı
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Yıldız SEFERİNOĞLU atandı
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Hamza YERLİKAYA atandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Sinan AKSU atandı
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN atandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Nadir ALPASLAN atandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ömer ARISOY atandı
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Muhammet GÜVEN atandı
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İSKURT atandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Dr. Ömer Fatih SAYAN atandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Selim DURSUN atandı
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